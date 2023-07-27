Labrador Retriever 5+

Оптимальный вес и поддержание мышечной масы

С возрастом уровень активности лабрадор-ретривера может снизиться. Это специфическая формула помагает поддерживать оптимальный вес лабрадор-ретривера в зрелом возрасте благодаря адаптированному содержанию жира и калорийности. Также данная формула помагает поддерживать мышечную массу тела с помощью оптимального содержания белка и L-карнитина.