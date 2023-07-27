Labrador Retriever 5+
сухой корм для собак
Лабрадор Ретривер Эдалт 5+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы лабрадор-ретривер в возрасте от 5 лет
Доступные размеры
12kg
Эксклюзивная крокета: высокая вкусовая привлекательность + легкое размачивания
Размер, форма и текстура крокет адаптированы специально для лабрадор-ретривера зрелого возраста. Крокеты можно размочить теплой водой, что облегчает употребление корма.
Поддержание здоровья суставов
Формула обогащена нутриентами, в том числе коллагеном, ЭПК и ДГК , которые помагают поддерживать хрящевые ткани в период старения для здоровья костей и суглобов.
Комплекс для поддержания здоровья в зрелом возрасте
Рацион LABRADOR RETRIEVER ADULT 5+* разработан для поддержания здоровья собак собак в период старения. Содержит эксклюзивную комбинацию антирксидантов, которые помагают нейтралтзовать свободные радикалы и содержат адаптированный уровень фосфора для поддержания здоровья почек лабрадор-ретриверов в зрелом возрасте.
Оптимальный вес и поддержание мышечной масы
С возрастом уровень активности лабрадор-ретривера может снизиться. Это специфическая формула помагает поддерживать оптимальный вес лабрадор-ретривера в зрелом возрасте благодаря адаптированному содержанию жира и калорийности. Также данная формула помагает поддерживать мышечную массу тела с помощью оптимального содержания белка и L-карнитина.
|Вес собаки (кг)
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Высокая активность
|-
|Грамм
|Мерные стаканы
|Грамм
|Мерные стаканы
|Грамм
|Мерные стаканы
|26
|312
|4+1/8
|361
|4+6/8
|411
|5+3/8
|28
|330
|4+2/8
|382
|5
|434
|5+5/8
|30
|347
|4+4/8
|402
|5+2/8
|457
|6
|32
|365
|4+6/8
|422
|5+4/8
|480
|6+2/8
|34
|382
|5
|442
|5+6/8
|502
|6+4/8
|36
|398
|5+1/8
|461
|6
|524
|6+7/8
|38
|415
|5+3/8
|480
|6+2/8
|546
|7+1/8
|40
|431
|5+5/8
|499
|6+4/8
|567
|7+3/8
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 3 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 12 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-