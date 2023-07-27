Labrador Retriever 5+

Labrador Retriever 5+

сухой корм для собак

Лабрадор Ретривер Эдалт 5+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы лабрадор-ретривер в возрасте от 5 лет

Доступные размеры

12kg

Эксклюзивная крокета: высокая вкусовая привлекательность + легкое размачивания

Размер, форма и текстура крокет адаптированы специально для лабрадор-ретривера зрелого возраста. Крокеты можно размочить теплой водой, что облегчает употребление корма.

Поддержание здоровья суставов

Формула обогащена нутриентами, в том числе коллагеном,  ЭПК и ДГК , которые помагают поддерживать хрящевые ткани в период старения для здоровья костей и суглобов.

Комплекс для поддержания здоровья в зрелом возрасте

Рацион LABRADOR RETRIEVER ADULT 5+* разработан для поддержания здоровья собак собак в период старения. Содержит эксклюзивную комбинацию антирксидантов, которые помагают нейтралтзовать свободные радикалы и содержат адаптированный уровень фосфора для поддержания здоровья почек лабрадор-ретриверов в зрелом возрасте.

Оптимальный вес и поддержание мышечной масы

С возрастом уровень активности лабрадор-ретривера может снизиться. Это специфическая формула помагает поддерживать оптимальный вес лабрадор-ретривера в зрелом возрасте благодаря адаптированному содержанию жира и калорийности. Также данная формула помагает поддерживать мышечную массу тела с помощью оптимального содержания белка и L-карнитина.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 3 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 12 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году