Labrador Retriever Sterilised
Сухой корм для собак
Лабрадор Ретривер Стерілайзд. Полнорационный діетический корм для собак породи лабрадор-ретривер в возрасте от 15 месяцев
Доступные размеры
3kg
12kg
Контроль аппетита
Помогает удовлетворить специфические потребности взрослых стерилизованных /кастрированных лабрадор-ретриверов благодаря повышенному уровню белка (30%) и уменьшенному содержанию жира (11%). Также содержит l-карнитин. Эта формула обогащена клетчаткой, что способствует ощущению сытости и поддержанию оптимального веса.
Здоровье костей и суставов
Эта особая формула помагает поддреживать здоровье костей и суглобов, а также оптимальный вес. Рацион обагощен эпк и дгк.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион LABRADOR RETRIEVER STERILISED* помагает поддерживать «барьерную» функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в общем (ЭПК и ДГК). Обагощен маслом огуречника.
Эксклюзивная крокета
Текстура и формула крокет адаптирована для собак породы лабрадор-ретривер, а эксклюзивная форма крокет помагает замедлить поедание корма.
|Вес собаки (кг)
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Высокая активность
|26
|277 г (3+3/8 мерных стаканов)
|329 г (4 мерных стаканов)
|381 г (4+5/8 мерных стаканов)
|28
|293 г (3+5/8 мерных стаканов)
|367 г (4+2/8 мерных стаканов)
|403 г (5 мерных стаканов)
|30
|309 г (3+6/8 мерных стаканов)
|367 г (4+4/8 мерных стаканов)
|425 г (5+2/8 мерных стаканов)
|32
|324 г (4 мерных стаканов)
|385 г (4+6/8 мерных стаканов)
|446 г (5+4/8 мерных стаканов)
|34
|339 г (4+1/8 мерных стаканов)
|403 г (5 мерных стаканов)
|466 г (5+6/8 мерных стаканов)
|36
|354 г (4+3/8 мерных стаканов)
|420 г (5+1/8 мерных стаканов)
|487 г (6 мерных стаканов)
|38
|369 г (4+4/8 мерных стаканов)
|438 г (5+3/8 мерных стаканов)
|507 г (6+2/8 мерных стаканов)
|40
|383 г (4+6/8 мерных стаканов)
|455 г (5+5/8 мерных стаканов)
|527 г (6+4/8 мерных стаканов)