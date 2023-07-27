Labrador Retriever Sterilised

Labrador Retriever Sterilised

Сухой корм для собак

Лабрадор Ретривер Стерілайзд. Полнорационный діетический корм для собак породи лабрадор-ретривер в возрасте от 15 месяцев

Доступные размеры

3kg

12kg

Контроль аппетита

Помогает удовлетворить специфические потребности взрослых стерилизованных /кастрированных лабрадор-ретриверов благодаря повышенному уровню белка (30%) и уменьшенному содержанию жира (11%). Также содержит l-карнитин. Эта формула обогащена клетчаткой, что способствует ощущению сытости и поддержанию оптимального веса.

Здоровье костей и суставов

Эта особая формула помагает поддреживать здоровье костей и суглобов, а также оптимальный вес. Рацион обагощен эпк и дгк.

Здоровье кожи и качество шерсти

Рацион LABRADOR RETRIEVER STERILISED* помагает поддерживать «барьерную» функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в общем (ЭПК и ДГК). Обагощен маслом огуречника.

Эксклюзивная крокета

Текстура и формула крокет адаптирована для собак породы лабрадор-ретривер, а эксклюзивная форма крокет помагает замедлить поедание корма.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году