Medium Adult
Влажный корм для собак
Медиум Эдалт соус. Полнорационный влажный корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 10 лет.
Доступные размеры
1 x 140g
10 x 140g
Высокая перевариваемость
Способствует поддержанию здоровья пищеварительной системы и баланса кишечной микрофлоры.
Естественные защитные силы организма
Помогает поддерживать естественные защитные силы организма благодаря комплексу антиоксидантов и пребиотикам.
Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК
Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), которые помогают поддерживать здоровье кожи.
Мясо и мясные субпродукты, масла и жиры, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 200 MЕ; E1 (железо) - 3 мг E2 (йод) - 0,26 мг E4 (медь) - 2 мг E5 (марганец) - 1 мг E6 (цинк) - 10 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2 г.
|Вес собаки
|Только влажный корм
|1 пауч + сухой корм
|12 кг
|5+1/2
|151 г
|14 кг
|6
|173 г
|18 кг
|7+1/2
|216 г
|20 кг
|8
|237 г
|23 кг
|9
|267 г
|25 кг
|9+1/2
|286 г