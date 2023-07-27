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Medium Adult

Medium Adult

Влажный корм для собак

Медиум Эдалт соус. Полнорационный влажный корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 10 лет.

Доступные размеры

1 x 140g

10 x 140g

Высокая перевариваемость

Способствует поддержанию здоровья пищеварительной системы и баланса кишечной микрофлоры.

Естественные защитные силы организма

Помогает поддерживать естественные защитные силы организма благодаря комплексу антиоксидантов и пребиотикам.

Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК

Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), которые помогают поддерживать здоровье кожи.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году