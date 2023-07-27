Medium Adult
Сухой корм для собак
Медиум Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 7 лет
Доступные размеры
4kg
15kg
Адаптированный розмер крокет
Стимулирует разгрызание
Поддержание мышечной массы
Способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию высококачественного белка.
Естественные защитные силы организма
Помогает поддерживать естественные защитные силы организма благодаря комплексу витаминов (в том числе витаминов С и Е) и пребиотикам.
Поддержание оптимального здоровья
Содержит легкоусвояемые питательные вещества.
Дегидратированный белок птицы, пшеница, кукурузная мука, пшеничная мука, кукуруза, гидролизованные животные белки, животные жиры, дегидратированный белок говядины и свинины, ячмень, кукурузный глютен, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжевые продукты, рыбий жир, дрожжи (источник маннанолигосахаридов), масло водорослей шизохитриума.
Добавки (на 1 кг): витамин А – 16 000 МЕ; витамин D3 – 1 000 МЕ; витамин С – 120 мг; витамин Е – 500 мг; железо (3b103) – 35 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,5 мг; медь (3b405, 3b406) – 11 мг; марганец (3b502, 3b504) – 46 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 129 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,09 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влага – 9,5%; сырой протеин – 25%; сырой жир – 14%; сырая клетчатка – 1,6%; сырая зола – 6,2%; безазотистые экстрактивные вещества – 43,7%.