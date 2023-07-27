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Medium Adult

Medium Adult

Сухой корм для собак

Медиум Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 7 лет

Доступные размеры

4kg

15kg

Адаптированный розмер крокет

Стимулирует разгрызание

Поддержание мышечной массы

Способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию высококачественного белка.

Естественные защитные силы организма

Помогает поддерживать естественные защитные силы организма благодаря комплексу витаминов (в том числе витаминов С и Е) и пребиотикам.

Поддержание оптимального здоровья

Содержит легкоусвояемые питательные вещества.