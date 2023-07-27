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Mini Adult

Mini Adult

Влажный корм для собак

Мини Эдалт соус. Полнорационный влажный корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 12 лет

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль веса

Помогает поддерживать здоровый вес собак с помощью адаптированной калорийности, чтобы удовлетворять их потребности в энергии.

Поддержание здоровья костей

Помогает поддерживать здоровье костей за счет баланса питательных веществ.

Поддержание оптимального здоровья

Содержит легкоусвояемые питательные вещества.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА