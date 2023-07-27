Mini Adult
Влажный корм для собак
Мини Эдалт соус. Полнорационный влажный корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 12 лет
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Контроль веса
Помогает поддерживать здоровый вес собак с помощью адаптированной калорийности, чтобы удовлетворять их потребности в энергии.
Поддержание здоровья костей
Помогает поддерживать здоровье костей за счет баланса питательных веществ.
Поддержание оптимального здоровья
Содержит легкоусвояемые питательные вещества.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, дрожжи.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 – 160 МЕ; витамин С – 30 мг; железо (3b103) – 9 мг; йод (3b202) – 0,23 мг; медь (3b405, 3b406) – 1,9 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 2,8 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 28 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 2 г.
Аналитические компоненты: влага – 81,1%; сырой протеин – 7,6%; сырой жир – 5,2%; сырая клетчатка – 0,8%; сырая зола – 1,5%; безазотистые экстрактивные вещества – 3,8%.