Mini Ageing
Влажный корм для собак
Мини Эйджинг 12+. Полнорационный влажный корм для собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте от 12 лет
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Поддержание здоровья в зрелом возрасте
Рацион разработан для поддержания здоровья собак малых пород в период старения. Содержит ЭПК, ДГК и комплекс антиоксидантов, которые помогают найтрализовать свободные радикалы.
Здоровье почек
Рацион помогает поддерживать здоровье почек у стареющих собак малых пород благодаря адаптированному содержанию фосфора.
Здоровье шерсти
Рацион содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащен ЭПК и ДГК.
Мясо и субпродукты животного происхождения, зерновые, экстракты растительных протеинов, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещесттва, дрожжи, овощи, углеводы.
Добавки (на 1 кг): витамин D3 – 200 МО; E1 (железо) – 6 мг; E2 (йод) – 0,24 мг; E4 (медь) – 1,9 мг; E5 (марганец) – 2 мг; E6 (цинк) – 20 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8%; Сирой жир - 5,5%; Сирая клетчатка - 1,1%; Сырая зола - 1,3%; Безазотистые экстрактивные вещества - 4,1%. **Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.
|Вес собаки
|Только влажный корм
|Влажный + сухой корм
|2 кг
|2+1/4 паучей
|1 пауч + 26 г
|4 кг
|3+3/4 паучей
|1 пауч + 59 г
|5 кг
|4+1/2 паучей
|1 пауч + 74 г
|6 кг
|5 паучей
|1 пауч + 88 г
|8 кг
|6+1/4 паучей
|1 пауч + 115 г
|10 кг
|7+1/2 паучей
|1 пауч + 140 г
|*Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.