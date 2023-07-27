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Mini Ageing

Mini Ageing

Влажный корм для собак

Мини Эйджинг 12+. Полнорационный влажный корм для собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте от 12 лет

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Поддержание здоровья в зрелом возрасте

Рацион разработан для поддержания здоровья собак малых пород в период старения. Содержит ЭПК, ДГК и комплекс антиоксидантов, которые помогают найтрализовать свободные радикалы.

Здоровье почек

Рацион помогает поддерживать здоровье почек у стареющих собак малых пород благодаря адаптированному содержанию фосфора.

Здоровье шерсти

Рацион содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащен ЭПК и ДГК.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году