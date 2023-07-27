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Mini Digestive Care

Mini Digestive Care

Сухой корм для собак

Мини Дайджестив Кер. Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с чувствительной пищеварительной системой

Доступные размеры

3kg

Расстройства желудочно-кишечного тракта могут быть признаком чувствительного пищеварения

Корм высокого уровня усвояемости поддерживает оптимальную работу пищеварительной системы, способствует улучшению общего состояния здоровья вашей собаки.

Улучшение качества фекалий

Точно сбалансированная формула рациона обеспечивает оптимальную работу системы пищеварения. Содержит протеины высокого уровня усвояемости (L.I.P.), пребиотики и клетчатку, которые способствуют поддержанию баланса кишечной микрофлоры и улучшают качество фекалий.

Доказанная эффективность

Оптимальное качество фекалий у 92% собак   * Внутреннее исследование Royal Canin

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году