Mini Digestive Care
Сухой корм для собак
Мини Дайджестив Кер. Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с чувствительной пищеварительной системой
Доступные размеры
3kg
Расстройства желудочно-кишечного тракта могут быть признаком чувствительного пищеварения
Корм высокого уровня усвояемости поддерживает оптимальную работу пищеварительной системы, способствует улучшению общего состояния здоровья вашей собаки.
Улучшение качества фекалий
Точно сбалансированная формула рациона обеспечивает оптимальную работу системы пищеварения. Содержит протеины высокого уровня усвояемости (L.I.P.), пребиотики и клетчатку, которые способствуют поддержанию баланса кишечной микрофлоры и улучшают качество фекалий.
Доказанная эффективность
Оптимальное качество фекалий у 92% собак * Внутреннее исследование Royal Canin
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, изолят протеинов растительного происхождения *, пшеничная мука, пшеница, ячмень, кукурузный глютен, свекольный жом, дрожжи и их доли, рыбий жир, соевое масло, растительная клетчатка, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки ( на 1 кг): пищевые добавки: Витамин А: 30 500 MЕ, Витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 37 мг, E2 (йод): 3,7 мг, Е4 (медь): 11 мг, Е5 (марганец): 48 мг , Е6 (цинк): 135 мг, Е8 (селен): 0,08 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г. Консерванты: антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 30,0%; сырой жир - 22,0%; сырая зола - 6,1%; сырая клетчатка - 1,8%.
* L.I.P. - протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес взрослой собаки
|Умеренная активность(г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|1 кг
|22 1/8
|260 2+6/8+ 1 пауч
|26 2/8
|16 1/8+1 пауч
|3 кг
|51 3/8
|32 2/8+1 пауч
|59 4/8
|40 3/8+1 пауч
|6 кг
|86 6/8
|66 4/8+1 пауч
|99 7/8
|80 5/8+1 пауч
|10 кг
|125 1
|106 7/8+1 пауч
|145 1+2/8
|126 1+1 пауч
|мерный стакан - 240 мл