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Poodle

Poodle

Влажный корм для собак

Пудель Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы пудель в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85 g

12 x 85 g

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Пудель — это одна из самых известных и популярных сегодня декоративных пород собак. Мало кто знает, но это животное не только красиво и обаятельно, но еще и занимает второе место в списке самых умных пород собак. Настоящим украшением пуделя является тонкая, легкая и кудрявая шерсть. Поскольку шерсть пуделя растет постоянно, важно обеспечить ее белками, необходимыми для синтеза кератина - основного белкового компонента волоса. Собаки данной породы склонны к проблемам с полостью рта (образование зубного камня). Поэтому рацион должен помогать поддерживать гигиену ротовой полости. Пудель относится к числу собак с высокой продолжительностью жизни, которая составляет в среднем 15 лет. Последняя треть его жизни является чрезвычайно чувствительным периодом. Поэтому в это время следует особенно заботиться о его здоровье.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Здоровье шерсти

Формула рациона содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кудрявой шерсти пуделя.

Тонус мышц

Формула помогает поддерживать тонус мышц пуделя.

Сстимулирование аппетита

Помогает стимулировать аппетит.

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