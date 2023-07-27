Poodle
Влажный корм для собак
Пудель Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы пудель в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85 g
12 x 85 g
Пудель — это одна из самых известных и популярных сегодня декоративных пород собак. Мало кто знает, но это животное не только красиво и обаятельно, но еще и занимает второе место в списке самых умных пород собак. Настоящим украшением пуделя является тонкая, легкая и кудрявая шерсть. Поскольку шерсть пуделя растет постоянно, важно обеспечить ее белками, необходимыми для синтеза кератина - основного белкового компонента волоса. Собаки данной породы склонны к проблемам с полостью рта (образование зубного камня). Поэтому рацион должен помогать поддерживать гигиену ротовой полости. Пудель относится к числу собак с высокой продолжительностью жизни, которая составляет в среднем 15 лет. Последняя треть его жизни является чрезвычайно чувствительным периодом. Поэтому в это время следует особенно заботиться о его здоровье.
Здоровье шерсти
Формула рациона содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кудрявой шерсти пуделя.
Тонус мышц
Формула помогает поддерживать тонус мышц пуделя.
Сстимулирование аппетита
Помогает стимулировать аппетит.