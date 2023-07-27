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Maxi Puppy

Maxi Puppy

Сухой корм для собак

Макси Паппи. Полнорационный сухой корм для собак больших размеров в возрасте от 2 до 15 месяцев (вес взрослой собаки от 26 до 44кг)

Доступные размеры

1 kg

4 kg

15 kg

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.

Развитие мозга

Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения у щенков и способствует обучению во время ранних тренировок.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и высоко оперативных белков, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья  пищеварительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ