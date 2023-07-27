Mini Puppy
Влажный корм для собак
Мини Паппи соус. Полнорационный влажный корм для щенков мелких пород в возрасте до 10 месяцев
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Мягкая текстура для щенков
Оптимальный размер кусочков, их текстура и вкусовой профиль для щенят миниатюрных размеров.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК), эффективность которых для развития мозга научно доказана, способствует обучению на ранних этапах.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, субпродукты растительного происхождения, масло и жиры, минеральные вещества, дрожжи.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин D3 – 140 МЕ; железо (3b103) – 5 мг; йод (3b202) – 0,3 мг; медь (3b405, 3b406) – 2,4 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1,5 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 15 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 2 г.
Аналитические компоненты: влажность – 79,2%; сырой протеин – 8%; сырой жир – 6%; сырая зола – 1,9%; сырая клетчатка – 1%; безазотистые экстрактивные вещества – 3,9%.
|Влажный корм только (паучей в день)
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2кг
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2
|2
|2
|2
|Мини Эдалт
|2.5кг
|3
|3
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|Мини Эдалт
|3кг
|3
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|Мини Эдалт
|3.5кг
|3.5
|4
|4
|4
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|Мини Эдалт
|4кг
|4
|4.5
|4.5
|4.5
|4
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|Мини Эдалт
|5кг
|4.5
|5
|5.5
|5.5
|5
|4.5
|4
|4
|4
|Мини Эдалт
|6кг
|5
|6
|6
|6
|6
|5.5
|5
|4.5
|4.5
|Мини Эдалт
|7кг
|5.5
|6.5
|7
|7
|7
|6
|5.5
|5
|5
|Мини Эдалт
|8кг
|6
|7
|7.5
|7.5
|7.5
|7
|6
|5.5
|5.5
|Мини Эдалт
|10кг
|7
|8.5
|9
|9
|9
|8
|7.5
|6.5
|6.5
|6.5
|Смешанное кормление: сухой + влажный корм
|Влажный корм
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|Пауч Мини Паппи 85 г
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2кг
|1
|28г
|34г
|35г
|35г
|27г
|19г
|19г
|18г
|18г
|Мини Эдалт
|2.5кг
|1
|36г
|42г
|44г
|45г
|36г
|27г
|26г
|25г
|25г
|Мини Эдалт
|3кг
|1
|43г
|51г
|54г
|54г
|47г
|40г
|33г
|33г
|32г
|Мини Эдалт
|3.5кг
|1
|50г
|59г
|63г
|63г
|55г
|48г
|40г
|39г
|39г
|Мини Эдалт
|4кг
|1
|58г
|68г
|72г
|72г
|63г
|55г
|46г
|46г
|45г
|Мини Эдалт
|5кг
|1
|72г
|84г
|89г
|90г
|79г
|69г
|59г
|58г
|57г
|Мини Эдалт
|6кг
|1
|82г
|98г
|104г
|106г
|104г
|92г
|80г
|69г
|68г
|Мини Эдалт
|7кг
|1
|92г
|112г
|120г
|121г
|120г
|107г
|93г
|81г
|80г
|Мини Эдалт
|8кг
|1
|103г
|125г
|134г
|136г
|135г
|120г
|105г
|91г
|90г
|Мини Эдалт
|10кг
|1
|126г
|151г
|162г
|165г
|164г
|147г
|129г
|113г
|112г
|110г