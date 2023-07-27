Перейди в чат-бот и подбери персональный рацион для кота или собаки

Подробнее
Mini Puppy

Mini Puppy

Влажный корм для собак

Мини Паппи соус. Полнорационный влажный корм для щенков мелких пород в возрасте до 10 месяцев

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Мягкая текстура для щенков

Оптимальный размер кусочков, их текстура и вкусовой профиль для щенят миниатюрных размеров.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.

Развитие мозга

Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК), эффективность которых для развития мозга научно доказана, способствует обучению на ранних этапах.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году