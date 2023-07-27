X-Small Puppy
Влажный корм для собак
Икс-Смол Паппи соус. Полнорационный влажный корм для щенков миниатюрных пород в возрасте до 10 месяцев
Доступные размеры
12 x 85g
Мягкая текстура для щенков
Оптимальный размер кусочков, их текстура и вкусовой профиль для щенков миниатюрных размеров.
Развитие мозга
Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК), эффективность которых для развития мозга научно доказана, способствует обучению на ранних этапах.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.