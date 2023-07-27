Rottweiler Adult
сухой корм для собак
Ротвейлер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы ротвейлер в возрасте от 18 месяцев.
Доступные размеры
12kg
Здоровье сердца
Рацион содержит специфические нутриенты, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином и ЭПК + ДГК.
Оптимальная мышечная масса
ROTTWEILER ADULT способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию белка. Рацион также содержит L- карнитин.
Здоровье костей и суставов
Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти молососсов
Крокета, специально разработанная для облегчения захвата ротвейлером и стимулирования его к разгрызанию.
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, изолят растительных протеинов, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, рыбий жир, буряковый жом, соевое масло, минеральные вещества, дегидратированный томат, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 28 500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 59 мг; E2 (йод) - 5,2 мг; E4 (медь) - 14 мг; E5 (марганец) - 66 мг; E6 (цинк) - 138 мг; E8 (селен) - 0,16 мг; L-карнитин - 830 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 26%; сырой жир - 20%; сырая зола - 6,4%; сырая клетчатка - 2,5%; ЭПК/ДГК - 0,5%; таурин - 0,25%.
*L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|40 кг
|375 г (4)
|494 г (5+2/8)
|572 г (6+1/8)
|42 кг
|389 г (4+18)
|512 г (5+4/8)
|594 г (6+3/8)
|44 кг
|403 г (4+2/8)
|530 г (5+5/8)
|615 г (6+5/8)
|46 кг
|417 г (4+4/8)
|548 г (5+7/8)
|636 г (6+6/8)
|48 кг
|430 г (4+5/8)
|566 г (6)
|657 г (7)
|50 кг
|444 г (4+6/8)
|584 г (6+2/8)
|677 г (7+2/8)
|52 кг
|457 г (4+7/8)
|601 г (6+3/8)
|697 г (7+4/8)
|54 кг
|470 г (5)
|618 г (6+5/8)
|717 г (7+5/8)
|56 кг
|483 г (5+1/8)
|636 г (6+6/8)
|737 г (7+7/8)
|58 кг
|496 г (5+2/8)
|653 г (7)
|757 г (8+1/8)
|мерный стакан 240 мл - 94 г
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 3 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 12 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-