Starter Mother & Babydog - Maxi
сухой корм для собак
Макси Стартер Мазер & Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук крупных пород (вес взрослой собаки от 26 до 44кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев
Доступные размеры
4kg
15kg
Поддержание здоровья суки и щенков MINI STARTER* –
– це это уникальное решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации для оптимального роста щенят.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости способствует поддержанию баланса микробиома кишечника для здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, животные жиры, пшеничный глютен*, кукуруза, буряковый жом, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), соли масляной кислоты, мука бархатцев прямостоящих.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 18500 MЕ; витамин D3 – 1200 MЕ; железо (3b103) – 42 мг; йод (3b201, 3b202) – 4,2 мг; медь (3b405, 3b406) – 13 мг; марганец (3b502, 3b504) – 55 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 136 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 8%; сырой протеин – 30%; сырой жир – 22%; сырая зола – 8,4%; сырая клетчатка – 1,8%; безазотистые экстрактивные вещества – 29,8%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усваиваемости.
|Крокеты только
|Возраст (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте
|0 до 2
|2-3
|3-4
|4-5
|5-6
|6-7
|7-8
|26 кг
|BABY DOG MILK
|30г
|90г
|155г
|170г
|225г
|280г
|30 кг
|BABY DOG MILK
|30г
|90г
|155г
|170г
|225г
|280г
|35 кг
|BABY DOG MILK
|30г
|110г
|170г
|190г
|245г
|320г
|40 кг
|BABY DOG MILK
|30г
|110г
|170г
|190г
|245г
|320г
|44 кг
|BABY DOG MILK
|30г
|110г
|170г
|190г
|245г
|320г
|Смешаное питание = сухой + влажный
|Влажный корм
|Возраст (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте
|Банка 195g Mother & Babydog Ultra soft mousse
|0 дo 2
|2-3
|3-4
|4-5
|5-6
|6-7
|7-8
|26 кг
|1/2 для 2-3 месяцев. 1 для других.
|BABY DOG MILK
|6г
|42г
|109г
|124г
|180г
|236г
|30 кг
|1/2 для 2-3 месяцев. 1 для других.
|BABY DOG MILK
|5г
|41г
|106г
|121г
|176г
|231г
|35 кг
|1
|BABY DOG MILK
|5г
|61г
|121г
|141г
|196г
|271г
|40 кг
|1
|BABY DOG MILK
|5г
|61г
|121г
|141г
|196г
|271г
|44 кг
|1
|BABY DOG MILK
|5г
|61г
|121г
|141г
|196г
|271г
|Крокеты только
|Возраст (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте
|6
|7
|8
|9
|IN LACTATION
|26 кг
|334г
|390г
|395г
|455г
|ad libitum
|30 кг
|372г
|445г
|439г
|520г
|ad libitum
|35 кг
|417г
|500г
|493г
|580г
|ad libitum
|40 кг
|461г
|550г
|545г
|640г
|ad libitum
|44 кг
|495г
|600г
|585г
|700г
|ad libitum
|Влажное кормление
|Влажный корм
|Вес во взрослом возрасте
|Банка 195g Mother & Babydog Ultra soft mousse
|6
|8
|IN LACTATION
|26 кг
|1
|284г
|345г
|ad libitum
|30 кг
|1
|322г
|390г
|ad libitum
|35 кг
|1
|368г
|444г
|ad libitum
|40 кг
|1
|412г
|496г
|ad libitum
|44 кг
|1
|446г
|536г
|ad libitum
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 15 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-