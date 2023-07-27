Starter Mother & Babydog - Maxi

Starter Mother & Babydog - Maxi

сухой корм для собак

Макси Стартер Мазер & Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук крупных пород (вес взрослой собаки от 26 до 44кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев

Доступные размеры

4kg

15kg

Поддержание здоровья суки и щенков MINI STARTER* –

– це это уникальное решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации для оптимального роста щенят.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости способствует поддержанию баланса микробиома кишечника для здоровья пищеварительной системы.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 15 kg
Cet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году