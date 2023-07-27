Yorkshire Terrier
Влажный корм для собак
Йоркшир Терьер Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Здоровье шерсти
Способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера благодаря эксклюзивному комплексу питательных веществ.
Высокая вкусовая привлекательность
Помогает удовлетворить аппетит йоркширского терьера.
Оптимальная консистенция испражнений
Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Адаптированная текстура
Адаптированная текстура.
Мясо и субпродукты животного происхождения, субпродукты растительного происхождения, злаки, минеральные вещества, масла и жиры, углеводы.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин D3 - 190 ME; железо - 9 мг; йод - 0,3 мг; медь- 2,2 мг; марганец - 2,7 мг; цинк - 27 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2,2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8,5%; сырой жир - 6%; сырая зола - 2,2%; сырая клетчатка - 1,6%; влажность - 78%.
|Вес взрослой собаки (кг)
|2
|3
|4
|пауч (1=85г)
|2
|3
|3+1/2
|пауч + сухой корм Yorkshire Terrier Adult
|1/2 пауча + 35 г
|1/2 пауча + 52 г
|1/2 пауча + 67 г