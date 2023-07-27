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Yorkshire Terrier

Yorkshire Terrier

Влажный корм для собак

Йоркшир Терьер Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Здоровье шерсти

Способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера благодаря эксклюзивному комплексу питательных веществ.

Высокая вкусовая привлекательность

Помогает удовлетворить аппетит йоркширского терьера.

Оптимальная консистенция испражнений

Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Адаптированная текстура

Адаптированная текстура.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году