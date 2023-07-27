Anallergenic Small Dog

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК МАЛЫХ ПОРОД (≤10 КГ) Нежелательная реакция на корм (НРК) с симптомами со стороны кожи и желудочно-кишечного тракта - для диагностики пищевой чувствительности путем элиминационной диеты - для устранения симптомов Атопический дерматит собак (АДС), связанный с НРК Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) Противопоказания: - Панкреатит - Рост, беременность/лактация Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма АНАЛЛЕРДЖЕНИК СМОЛ ДОГ: 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно первоначально использовать на срок до одного года. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.