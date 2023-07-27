Anallergenic Small Dog
Сухой корм для собак
АНАЛЕРДЖЕНИК СМОЛ ДОГ — сухой полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для уменьшения непереносимости ингредиентов и питательных веществ. Источники гидролизованного протеина и источники углеводов.
Доступные размеры
1.5 kg
3 kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК МАЛЫХ ПОРОД (≤10 КГ) Нежелательная реакция на корм (НРК) с симптомами со стороны кожи и желудочно-кишечного тракта - для диагностики пищевой чувствительности путем элиминационной диеты - для устранения симптомов Атопический дерматит собак (АДС), связанный с НРК Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) Противопоказания: - Панкреатит - Рост, беременность/лактация Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма АНАЛЛЕРДЖЕНИК СМОЛ ДОГ: 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно первоначально использовать на срок до одного года. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Ограниченное содержание аллергенов и имеющиеся олигопептиды
Интенсивно гидролизованный протеин, состоящий из олигопептидов и очищенных аминокислот, происходящих из единственного источника, помогает свести к минимуму риск непереносимости питательных веществ и пищевой аллергии. С производственным процессом, направленным на исключение пищевых аллергенов.
Барьерная функция кожи
Разработан для поддержания естественного защитного барьера и хорошего здоровья кожи.
Специально разработан для взрослых собак малых пород
Эта формула специально адаптирована для собак малых пород, склонных к чувствительности желудочно-кишечного тракта, а также к проблемам ротовой полости и мочевыводящих путей. Кроме того, она подходит для их маленьких челюстей.