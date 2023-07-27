Diabetic Special Low Carbohydrate

Показания Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9 Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9, до достижения контроля гликемии Противопоказания Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ DIABETIC рекомендуется применять как ветеринарную диету для пациентов с диагностированным сахарным диабетом, пока не будет достигнут контроль клинических признаков и гипергликемии. Внимание! При кормлении рационом DIABETIC у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень глюкозы в крови для коррекции дозы инсулина. Перед началом и/или продолжением применения диеты нужна консультация ветеринарного врача. Начальный курс употребления сухого корма DIABETIC составляет 6 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.