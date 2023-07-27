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Diabetic Special Low Carbohydrate

Diabetic Special Low Carbohydrate

Влажный корм для собак

ДИБЕТИК СПЕШЛ ЛОУ КАРБОХАЙДРЕЙТ (ПАШТЕТ) — полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для регулирования поступления глюкозы (сахарный диабет). Низкий уровень моно- и дисахаридов.

Доступные размеры

1 x 410 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9 Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9, до достижения контроля гликемии Противопоказания Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ DIABETIC рекомендуется применять как ветеринарную диету для пациентов с диагностированным сахарным диабетом, пока не будет достигнут контроль клинических признаков и гипергликемии. Внимание! При кормлении рационом DIABETIC у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень глюкозы в крови для коррекции дозы инсулина. Перед началом и/или продолжением применения диеты нужна консультация ветеринарного врача. Начальный курс употребления сухого корма DIABETIC составляет 6 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль уровня глюкозы

Специальная формула, которая помогает контролировать уровень глюкозы после приема корма у собак с сахарным диабетом.

Высокое содержание белка

Высокое содержание белка в рационе для поддержания мышечной массы (важный показатель для собак с сахарным диабетом)

Низкий уровень крахмала

Формула с пониженным уровнем крахмала.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ