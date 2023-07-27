Diabetic Special Low Carbohydrate
Влажный корм для собак
ДИБЕТИК СПЕШЛ ЛОУ КАРБОХАЙДРЕЙТ (ПАШТЕТ) — полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для регулирования поступления глюкозы (сахарный диабет). Низкий уровень моно- и дисахаридов.
Доступные размеры
1 x 410 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Показания Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9 Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9, до достижения контроля гликемии Противопоказания Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ DIABETIC рекомендуется применять как ветеринарную диету для пациентов с диагностированным сахарным диабетом, пока не будет достигнут контроль клинических признаков и гипергликемии. Внимание! При кормлении рационом DIABETIC у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень глюкозы в крови для коррекции дозы инсулина. Перед началом и/или продолжением применения диеты нужна консультация ветеринарного врача. Начальный курс употребления сухого корма DIABETIC составляет 6 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Контроль уровня глюкозы
Специальная формула, которая помогает контролировать уровень глюкозы после приема корма у собак с сахарным диабетом.
Высокое содержание белка
Высокое содержание белка в рационе для поддержания мышечной массы (важный показатель для собак с сахарным диабетом)
Низкий уровень крахмала
Формула с пониженным уровнем крахмала.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Банка
|Нормальный вес (г)
|Банка
|Избыточный вес (г)
|Банка
|2
|257
|3/4
|226
|2/4
|195
|2/4
|4
|432
|1
|380
|1
|328
|3/4
|6
|585
|1+2/4
|515
|1+1/4
|445
|1
|8
|726
|1+3/4
|639
|1+2/4
|552
|1+1/4
|10
|858
|2
|755
|1+3/4
|652
|1+2/4
|15
|1163
|2+3/4
|1024
|2+2/4
|884
|2+1/4
|20
|1443
|3+2/4
|1270
|3
|1097
|2+3/4
|25
|1706
|4+1/4
|1270
|3
|1097
|2+3/4
|30
|1956
|4+3/4
|1502
|3+3/4
|1297
|3+1/4
|35
|2196
|5+1/4
|1722
|4+1/4
|1487
|3+1/4
|40
|2428
|6
|1933
|4+3/4
|1669
|4
|45
|2652
|6+2/4
|2136
|5+1/4
|1845
|4+2/4
|50
|2870
|7
|2334
|5+3/4
|2015
|5
|55
|3082
|7+2/4
|2525
|6+1/4
|2181
|5+1/4
|60
|3290
|8
|2713
|6+2/4
|2501
|6
|70
|36943290
|9
|2895
|7
|2807
|6+3/4
|80
|3694
|9
|3593
|8+3/4
|3103
|7+2/4