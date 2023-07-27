Gastrointestinal Low Fat

Gastrointestinal Low Fat

сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при расстройствах пищеварения

Доступные размеры

1.5kg

12kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Низкий уровень жиров

Для собак, которым требуется диета с ограниченным содержанием жиров.

Сбалансированное содержание клетчатки

Пониженное содержание клетчатки позволяет обеспечить поддержание необходимого уровня энергии, несмотря на ограниченное содержание жиров.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 1,5 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 6 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 12 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Low Fat – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для регулирования обмена липидов при гиперлипидемии. Этот корм характеризуется низким содержанием жиров при повышенном содержании незаменимых жирных кислот. Показания: Диарея; Острый и хронический панкреатит; гиперлипидемия; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия; Гастрит, эзофагит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI). Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году