Gastrointestinal Low Fat
сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
1.5kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Низкий уровень жиров
Для собак, которым требуется диета с ограниченным содержанием жиров.
Сбалансированное содержание клетчатки
Пониженное содержание клетчатки позволяет обеспечить поддержание необходимого уровня энергии, несмотря на ограниченное содержание жиров.
|Вес собаки (кг)
|Недостаточный вес
|Нормальный вес
|Избыточный вес
|5
|121
|106
|92
|10
|203
|179
|154
|20
|341
|300
|259
|30
|462
|407
|351
|40
|574
|505
|436
|-
|-
|-
|-
|Смешанное кормление
|Вес собаки (кг)
|Недостаточный вес
|Нормальный вес
|Избыточный вес
|5
|63 + 1/2
|48 + 1/2
|34 + 1/2
|10
|145 + 1/2
|120 + 1/2
|96 + 1/2
|20
|225 + 1
|184 + 1
|143 + 1
|30
|346 + 1
|291 + 1
|235 + 1
|40
|458 + 1
|389 + 1
|320 + 1
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 1,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 6 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 12 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Low Fat – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для регулирования обмена липидов при гиперлипидемии. Этот корм характеризуется низким содержанием жиров при повышенном содержании незаменимых жирных кислот. Показания: Диарея; Острый и хронический панкреатит; гиперлипидемия; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия; Гастрит, эзофагит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI). Противопоказания: Рост, беременность/лактация.