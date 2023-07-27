Hypoallergenic Puppy
Сухой корм для собак
ГИПОАЛЕРДЖЕНИК ПАППИ — полнорационный диетический корм для собак, разработанный для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Источники гидролизованного протеина и источники углеводов.
Доступные размеры
1.5 kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Показания - Нежелательная реакция на корм (НРК) с симптомами со стороны кожи и/или желудочно-кишечного тракта - для диагностики пищевой чувствительности путем элиминационной диеты - для устранения симптомов - Атопический дерматит собак (АДС) / хронический зуд - Хроническая диарея - Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) - Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ) - Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) Противопоказания - Панкреатит - Возраст менее 6 месяцев; если ожидаемая масса тела во взрослом возрасте до 4 кг. - Рост, беременность/лактация Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендована консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма ГИПОАЛЛЕРЖЕНИК: 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Гидролизованные протеины
Гидролизованные протеины, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Барьерная функция кожи
Разработан для поддержания естественного защитного барьера и хорошего здоровья кожи.
Оптимальный рост
Специально адаптированные уровни питательных веществ (в частности, белка и кальция) для удовлетворения пищевых потребностей щенков в период роста и их избирательного аппетита.