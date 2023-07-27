Hypoallergenic Puppy

Показания - Нежелательная реакция на корм (НРК) с симптомами со стороны кожи и/или желудочно-кишечного тракта - для диагностики пищевой чувствительности путем элиминационной диеты - для устранения симптомов - Атопический дерматит собак (АДС) / хронический зуд - Хроническая диарея - Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) - Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ) - Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) Противопоказания - Панкреатит - Возраст менее 6 месяцев; если ожидаемая масса тела во взрослом возрасте до 4 кг. - Рост, беременность/лактация Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендована консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма ГИПОАЛЛЕРЖЕНИК: 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.