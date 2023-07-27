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Mobility C2P+

Mobility C2P+

Сухой корм для собак

Мобилити Канин. Полнорационный специальный корм при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Доступные размеры

2kg

12kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание работы опорно-двигательного аппарата

Научно доказано в клиническом исследовании: 88% собак продемонстрировали улучшение подвижности при условии кормления Mobility C2P+.

Инновационный комплекс для поддержания здоровья суставов C2P

Формула с синергической комбинацией экстракта куркумы, гидролизованного коллагена и полифенолов зеленого чая, чтобы защитить здоровье суставного хряща

Умеренная калорийность

Суставы подвергаются дополнительной нагрузке, когда собаки имеют лишний вес. Умеренное содержание калорий для здоровья суставов и поддержания оптимальной массы тела.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Mobility C2P+ Canine – это специальный рацион для собак. Рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.Показания:Помогает сохранить подвижность;помогает поддерживать суставы после ортопедической операции или травмы;Противопоказания:Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

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