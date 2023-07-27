Mobility C2P+
Сухой корм для собак
Мобилити Канин. Полнорационный специальный корм при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Доступные размеры
2kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание работы опорно-двигательного аппарата
Научно доказано в клиническом исследовании: 88% собак продемонстрировали улучшение подвижности при условии кормления Mobility C2P+.
Инновационный комплекс для поддержания здоровья суставов C2P
Формула с синергической комбинацией экстракта куркумы, гидролизованного коллагена и полифенолов зеленого чая, чтобы защитить здоровье суставного хряща
Умеренная калорийность
Суставы подвергаются дополнительной нагрузке, когда собаки имеют лишний вес. Умеренное содержание калорий для здоровья суставов и поддержания оптимальной массы тела.
|Вес во взрослом возрасте
|Недостаточный вес
|Нормальный вес
|Избыточный вес
|Вес собаки (кг)
|грамм
|м.с.
|грамм
|м.с.
|грамм
|м.с.
|2
|51
|4/8
|44
|4/8
|37
|3/8
|4
|86
|7/8
|75
|6/8
|63
|5/8
|6
|117
|1+2/8
|101
|1+1/8
|85
|7/8
|8
|145
|1+4/8
|126
|1+3/8
|106
|1+1/8
|10
|172
|1+7/8
|148
|1+5/8
|125
|1+3/8
|15
|233
|2+4/8
|201
|2+1/8
|169
|1+6/8
|20
|289
|3+1/8
|250
|2+5/8
|210
|2+2/8
|25
|342
|3+5/8
|295
|3+1/8
|249
|2+5/8
|30
|392
|4+2/8
|338
|3+5/8
|285
|3
|35
|440
|4+6/8
|380
|4
|320
|3+3/8
|40
|486
|5+2/8
|420
|4+4/8
|354
|3+6/8
|45
|531
|5+5/8
|459
|4+7/8
|386
|4+1/8
|50
|575
|6+1/8
|496
|5+2/8
|418
|4+4/8
|55
|617
|6+5/8
|533
|5+6/8
|449
|4+6/8
|60
|659
|7
|569
|6+1/8
|479
|5+1/8
|70
|740
|7+7/8
|639
|6+7/8
|538
|5+6/8
|80
|818
|8+6/8
|706
|7+4/6
|595
|6+3/8
|*мерные стаканы
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Mobility C2P+ Canine – это специальный рацион для собак. Рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.Показания:Помогает сохранить подвижность;помогает поддерживать суставы после ортопедической операции или травмы;Противопоказания:Рост, беременность/лактация.