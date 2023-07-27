NEUTERED ADULT
Влажный корм для собак
НЬЮТЕРД ЭДАЛТ — это полнорационный корм для собак – для стерилизованных/кастрированных или склонностью к набору лишнего веса взрослых собак средних размеров (весом от 11 до 25 кг) – в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
12 x 100 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
ПОКАЗАНИЯ • Стерилизованные/кастрированные взрослые собаки средних размеров (от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев • Склонность к набору лишнего веса или чувствительности суставов ПРОТИПОКАЗАНИЯ • Рост, беременность/лактация Стерилизованные собаки имеют повышенный риск набора лишнего веса. Настоятельно рекомендуется регулярно контролировать массу и кондицию тела животного, чтобы обеспечить соответствие рациона и скорректировать его в случае необходимости, особенно в первые месяцы после стерилизации. Если собака имеет повышенный аппетит, суточную норму рациона можно разделить на несколько кормлений.
Оптимальная масса тела
Адаптированные формула и энергетическая ценность для поддержания оптимальной массы тела собак.
Здоровье желудочно-кишечного тракта
Высокоусвояемая формула, содержащая пребиотики для поддержания здорового пищеварения.
Кожа и шерсть
Содержит нутриенты, поддерживающие рост шерсти и ее блеск.