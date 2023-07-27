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NEUTERED ADULT

NEUTERED ADULT

Влажный корм для собак

НЬЮТЕРД ЭДАЛТ — это полнорационный корм для собак – для стерилизованных/кастрированных или склонностью к набору лишнего веса взрослых собак средних размеров (весом от 11 до 25 кг) – в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

12 x 100 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОКАЗАНИЯ • Стерилизованные/кастрированные взрослые собаки средних размеров (от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев • Склонность к набору лишнего веса или чувствительности суставов ПРОТИПОКАЗАНИЯ • Рост, беременность/лактация Стерилизованные собаки имеют повышенный риск набора лишнего веса. Настоятельно рекомендуется регулярно контролировать массу и кондицию тела животного, чтобы обеспечить соответствие рациона и скорректировать его в случае необходимости, особенно в первые месяцы после стерилизации. Если собака имеет повышенный аппетит, суточную норму рациона можно разделить на несколько кормлений.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальная масса тела

Адаптированные формула и энергетическая ценность для поддержания оптимальной массы тела собак.

Здоровье желудочно-кишечного тракта

Высокоусвояемая формула, содержащая пребиотики для поддержания здорового пищеварения.

Кожа и шерсть

Содержит нутриенты, поддерживающие рост шерсти и ее блеск.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ