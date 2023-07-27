NEUTERED ADULT

ПОКАЗАНИЯ • Стерилизованные/кастрированные взрослые собаки средних размеров (от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев • Склонность к набору лишнего веса или чувствительности суставов ПРОТИПОКАЗАНИЯ • Рост, беременность/лактация Стерилизованные собаки имеют повышенный риск набора лишнего веса. Настоятельно рекомендуется регулярно контролировать массу и кондицию тела животного, чтобы обеспечить соответствие рациона и скорректировать его в случае необходимости, особенно в первые месяцы после стерилизации. Если собака имеет повышенный аппетит, суточную норму рациона можно разделить на несколько кормлений.