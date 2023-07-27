СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

NEUTERED ADULT — Полнорационный диетический корм ROYAL CANIN® NEUTERED (Ньютерд Эдалт) для стерилизованных/кастрированных или со склонностью к набору лишнего веса взрослых собак всех размеров возрастом от 12 месяцев. Показания: Стерилизованные/кастрированные собаки всех размеров возрастом от 12 месяцев. Склонность к набору лишнего веса или чувствительности кожи. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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