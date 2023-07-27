Neutered Adult
Сухой корм для собак
Ньютерд Эдалт. Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или с наклонностью к набору веса взрослых собак средних размеров
Доступные размеры
1kg
9kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Адаптированная формула и уровень калорий помогают собакам поддерживать оптимальный вес. Благодаря комбинации разных типов клетчатки продлевает чувство сытости животного.
Кожа и шерсть
Содержит нутриенты, поддерживающие рост шерсти и ее блеск.
Здоровье системы пищеварения
Высокоусвояемая формула с пребиотиками для поддержания здорового пищеварения.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
NEUTERED ADULT — Полнорационный диетический корм ROYAL CANIN® NEUTERED (Ньютерд Эдалт) для стерилизованных/кастрированных или со склонностью к набору лишнего веса взрослых собак всех размеров возрастом от 12 месяцев. Показания: Стерилизованные/кастрированные собаки всех размеров возрастом от 12 месяцев. Склонность к набору лишнего веса или чувствительности кожи. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.