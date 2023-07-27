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Neutered Adult

Neutered Adult

Сухой корм для собак

Ньютерд Эдалт. Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или с наклонностью к набору веса взрослых собак средних размеров

Доступные размеры

1kg

9kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Оптимальный вес

Адаптированная формула и уровень калорий помогают собакам поддерживать оптимальный вес. Благодаря комбинации разных типов клетчатки продлевает чувство сытости животного.

Кожа и шерсть

Содержит нутриенты, поддерживающие рост шерсти и ее блеск.

Здоровье системы пищеварения

Высокоусвояемая формула с пребиотиками для поддержания здорового пищеварения.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

NEUTERED ADULT — Полнорационный диетический корм ROYAL CANIN® NEUTERED (Ньютерд Эдалт) для стерилизованных/кастрированных или со склонностью к набору лишнего веса взрослых собак всех размеров возрастом от 12 месяцев.   Показания: Стерилизованные/кастрированные собаки всех размеров возрастом от 12 месяцев. Склонность к набору лишнего веса или чувствительности кожи.   Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году