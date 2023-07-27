ПОКАЗАНИЯ • Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество изучения болезней почек)) • Хроническая болезнь почек с протеинурией (1-4 стадия по IRIS (Международное общество изучения болезней почек)) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • Рост, беременность/лактация Рацион Renal (Ренал Канин) рекомендуется как только уровень креатинина выходит за пределы контрольного диапазона (со 2-й поздней стадии ХПН) и до дальнейшего прогресса заболевания и появления отвращения к корму. В случае отвращения к корму собаку можно перевести на другой рацион Renal (Ренал Канин) без постепенного перехода. Рацион Renal (Ренал Канин) может быть назначен собаке пожизненно. Перед началом использования необходима консультация ветеринарного врача. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.