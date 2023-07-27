Renal
Влажный корм для собак
РЕНАЛ (паштет) – это полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для поддержания функции почек при хронической почечной недостаточности. Белки высокого качества и пониженное содержание фосфора
Доступные размеры
1 x 410 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
ПОКАЗАНИЯ • Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество изучения болезней почек)) • Хроническая болезнь почек с протеинурией (1-4 стадия по IRIS (Международное общество изучения болезней почек)) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • Рост, беременность/лактация Рацион Renal (Ренал Канин) рекомендуется как только уровень креатинина выходит за пределы контрольного диапазона (со 2-й поздней стадии ХПН) и до дальнейшего прогресса заболевания и появления отвращения к корму. В случае отвращения к корму собаку можно перевести на другой рацион Renal (Ренал Канин) без постепенного перехода. Рацион Renal (Ренал Канин) может быть назначен собаке пожизненно. Перед началом использования необходима консультация ветеринарного врача. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Поддержание почек
Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни собаки.
Адаптированное содержание энергии
Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.
Высокая вкусовая привлекательность
Специальный ароматический профиль с особой текстурой, помогающий стимулировать потребление корма собакой, особенно в случаях отвращения к корму.
|Вес во взрослом возрасте
|Недостаточный
|Нормальный
|Избыточный
|Вес собаки (кг)
|грамм
|банки
|грамм
|банки
|грамм
|банки
|2
|126
|3/4
|111
|2/4
|96
|2/4
|4
|213
|1
|187
|1
|162
|3/4
|6
|288
|1+2/4
|254
|1+1/4
|219
|1
|8
|358
|1+3/4
|315
|1+2/4
|272
|1+1/4
|10
|423
|2
|372
|1+3/4
|321
|1+2/4
|15
|573
|2+3/4
|504
|2+2/4
|436
|2+1/4
|20
|711
|3+2/4
|626
|3+1/4
|541
|2+3/4
|25
|841
|4+1/4
|740
|3+3/4
|639
|3+1/4
|30
|964
|4+3/4
|848
|4+1/4
|733
|3+3/4
|35
|1082
|5+2/4
|952
|4+3/4
|823
|4
|40
|1196
|6
|1053
|5+1/4
|909
|4+2/4
|45
|1307
|6+2/4
|1150
|5+3/4
|993
|5
|50
|1414
|7
|1244
|6+1/4
|1075
|5+2/4
|55
|1519
|7+2/4
|1337
|6+3/4
|1154
|5+3/4
|60
|1621
|8
|1427
|7+1/4
|1232
|6+1/4
|70
|1820
|9
|1602
|8
|1383
|7
|80
|2012
|10
|1770
|8+3/4
|1529
|7+3/4