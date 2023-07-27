Sensitivity Control Duck with Rice

Показания Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: -диагностика: элиминационная диета -лечение Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи Хроническая диарея Противопоказания Острый панкреатит* * Можно назначать в случае хронического панкреатита Если есть подозрение на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, рацион может быть изменен сразу без постепенного перехода. Диету SENSITIVITY CONTROL можно применять в течение всей жизни животного. Рекомендуется разделить суточную норму на 2 приема. Рекомендации Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.