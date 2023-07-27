Sensitivity Control Duck with Rice
Влажный корм для собак
СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет) — полнорационный диетический корм для собак, разработанный для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеина в ограниченном количестве и источники углеводов
Доступные размеры
1 x 420 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Показания Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: -диагностика: элиминационная диета -лечение Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи Хроническая диарея Противопоказания Острый панкреатит* * Можно назначать в случае хронического панкреатита Если есть подозрение на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, рацион может быть изменен сразу без постепенного перехода. Диету SENSITIVITY CONTROL можно применять в течение всей жизни животного. Рекомендуется разделить суточную норму на 2 приема. Рекомендации Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
ДГК / ЭПК и Барьерная функция кожи
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи. Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Здоровье пищеварительной системы
Адаптированное содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Банка
|Нормальный вес(г)
|Банка
|Избыточный вес (г)
|Банка
|2
|161
|1/2
|142
|1/4
|123
|1/4
|4
|271
|3/4
|239
|2/4
|206
|2/4
|6
|367
|3/4
|323
|3/4
|279
|3/4
|8
|456
|1
|401
|1
|347
|3/4
|10
|539
|1+1/4
|474
|1+1/4
|410
|1
|15
|731
|1+3/4
|643
|1+2/4
|555
|1+1/4
|20
|907
|2+1/4
|798
|2
|689
|1+3/4
|25
|1072
|2+2/4
|943
|2+1/4
|815
|2
|30
|1229
|3
|1081
|2+2/4
|934
|2+ 1/4
|35
|1379
|3+1/4
|1214
|3
|948
|2+1/4
|40
|1525
|3+3/4
|1342
|3+1/4
|1159
|2+2/4
|45
|1665
|4
|1466
|3+2/4
|1159
|2+3/4
|50
|1802
|4+1/4
|1586
|3+3/4
|1266
|3
|55
|1936
|4+2/4
|1704
|4
|1370
|3+1/4
|60
|2067
|5
|1819
|4+1/4
|1571
|3+3/4
|70
|2320
|5+2/4
|2041
|4+3/4
|1763
|4+1/4
|80
|2564
|6
|2256
|С
|1949
|4+3/4