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Sensitivity Control Duck with Rice

Sensitivity Control Duck with Rice

Влажный корм для собак

СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет) — полнорационный диетический корм для собак, разработанный для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеина в ограниченном количестве и источники углеводов

Доступные размеры

1 x 420 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: -диагностика: элиминационная диета -лечение Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи Хроническая диарея Противопоказания Острый панкреатит* * Можно назначать в случае хронического панкреатита Если есть подозрение на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, рацион может быть изменен сразу без постепенного перехода. Диету SENSITIVITY CONTROL можно применять в течение всей жизни животного. Рекомендуется разделить суточную норму на 2 приема. Рекомендации Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

ДГК / ЭПК и Барьерная функция кожи

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи. Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Здоровье пищеварительной системы

Адаптированное содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ