Sensitivity Control Duck with Rice

Показания - Нежелательная реакция на корм (НРК), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета лечение - Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи - Хроническая диарея Противопоказания - Острый панкреатит* - Беременность / лактация, рост * Можно назначать в случае хронического панкреатита Если есть подозрение на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, рацион может быть изменено сразу без постепенного перехода. Диету SENSITIVITY CONTROL можно применять в течение всей жизни животного. Рекомендуется разделить суточную норму на 2 приема. Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.