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Sensitivity Control Duck with Rice

Sensitivity Control Duck with Rice

Влажный корм для собак

СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет) — полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для уменьшения непереносимости ингредиентов и питательных веществ. Отобраны источники протеина в ограниченном количестве и источники углеводов.

Доступные размеры

12 x 410 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания - Нежелательная реакция на корм (НРК), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета лечение - Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи - Хроническая диарея Противопоказания - Острый панкреатит* - Беременность / лактация, рост * Можно назначать в случае хронического панкреатита Если есть подозрение на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, рацион может быть изменено сразу без постепенного перехода. Диету SENSITIVITY CONTROL можно применять в течение всей жизни животного. Рекомендуется разделить суточную норму на 2 приема. Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ДГК / ЭПК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Здоровье пищеварительной системы

Адаптированное содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ