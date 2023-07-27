Sensitivity Control Duck with Rice
Влажный корм для собак
СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет) — полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для уменьшения непереносимости ингредиентов и питательных веществ. Отобраны источники протеина в ограниченном количестве и источники углеводов.
Доступные размеры
12 x 410 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Показания - Нежелательная реакция на корм (НРК), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета лечение - Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи - Хроническая диарея Противопоказания - Острый панкреатит* - Беременность / лактация, рост * Можно назначать в случае хронического панкреатита Если есть подозрение на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, рацион может быть изменено сразу без постепенного перехода. Диету SENSITIVITY CONTROL можно применять в течение всей жизни животного. Рекомендуется разделить суточную норму на 2 приема. Рекомендации перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 недель. Если признаки непереносимости исчезают, корм можно использовать на срок до одного года. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ДГК / ЭПК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Здоровье пищеварительной системы
Адаптированное содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Банка
|Нормальный вес(г)
|Банка
|Избыточный вес (г)
|Банка
|2
|141
|1/4
|124
|1/4
|107
|1/4
|4
|237
|1/2
|209
|1/2
|180
|1/2
|6
|321
|3/4
|283
|3/4
|244
|1/2
|8
|399
|1
|351
|3/4
|347
|3/4
|10
|471
|1
|415
|1
|410
|1
|15
|639
|1+3/4
|562
|1+1/4
|485
|1+1/4
|20
|792
|2+1/4
|697
|2
|602
|1+2/4
|25
|937
|2+1/4
|824
|2+1/4
|712
|1+3/4
|30
|1074
|2+2/4
|945
|2+1/4
|816
|2
|35
|1206
|2+3/4
|1061
|5+2/4
|1048
|2+1/4
|40
|1333
|3+1/4
|1173
|2+3/42+3/4
|1013
|2+2/4
|45
|1456
|3+2/4
|1173
|3
|1106
|2+3/42+3/4
|50
|1575
|3+3/4
|1281
|1
|1197
|2+3/4
|55
|1692
|4
|1489
|3+1/4
|1286
|1286
|60
|1806
|4+1/4
|1589
|3+3/44+1/4
|1373
|3+1/4
|70
|2028
|4+3/4
|1784
|4+3/4
|1541
|3+3/4
|80
|2241
|5+1/4
|1972
|5+1/4
|1703
|4