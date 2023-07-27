Urinary S/O
Влажный корм для собак
Уринари С/О Канин греви. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Доступные размеры
1 x 410g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес(м.с)
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|208
|1/2
|183
|1/2
|158
|1/2
|4
|350
|3/4
|308
|3/4
|266
|3/4
|6
|475
|1 + 1/4
|418
|1
|361
|1
|8
|589
|1 + 1/2
|519
|1 + 1/4
|448
|1
|10
|697
|1 + 3/4
|613
|1 + 1/2
|529
|1 + 1/4
|15
|944
|2 + 1/4
|831
|2
|718
|1 + 3/4
|20
|1172
|1 + 3/4
|1031
|2 + 1/2
|890
|2 + 1/4
|25
|1385
|3 + 1/2
|1219
|3
|1053
|2 + 1/2
|30
|1588
|3 + 3/4
|1397
|3 + 1/2
|1207
|3
|35
|1783
|4 + 1/4
|1569
|3 + 3/4
|1355
|3 + 1/4
|40
|1970
|4 + 3/4
|1734
|4 + 1/4
|1498
|3 + 3/4
|45
|2152
|5 + 1/4
|1894
|4 + 1/2
|1636
|4
|50
|2329
|5 + 3/4
|2050
|5
|1770
|4 + 1/4
|55
|2502
|6
|2202
|5 + 1/4
|1902
|4 + 3/4
|60
|2671
|6 + 1/2
|2350
|5 + 3/4
|2030
|5
|70
|2998
|7 + 1/4
|2638
|6 + 1/2
|2279
|5 + 1/2
|80
|3314
|8
|2916
|7
|2519
|6 + 1/4
|м.с - мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
URINARY S/O – полнорационный диетический корм для собак, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи, низкому содержанию магния и ограниченному содержанию протеинов высокого качества. Показания: Струвитные камни: растворение и предотвращение рецидивов; Камни оксалата кальция: предотвращение рецидивов; Бактериальный цистит: предотвращение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией). Противопоказания: Хроническая болезнь почек (ХХН); Сердечно-сосудистые заболевания (когда есть необходимость ограничить потребление натрия); Одновременный прием препаратов, подкисляющих мочу; Рост, беременность/лактация.