Urinary S/O Moderate Calorie
Сухой корм для собак
Уринари С/О Модерет Келори Канин. Полнорационный диетический корм для собак, склонных к лишнему весу, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Показания - Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидива - Камни оксалата кальция: предупреждение рецидива - Бактериальный цистит: предупреждение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией) Противопоказания - Хроническая болезнь почек (ХБП) - Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия) - Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи - Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед началом потребления следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Кормления кормом Urinary S/O Moderate Calorie от 5 до 12 недель для растворения струвитных камней. Для предупреждения рецидивов уролитиаза курс лечения следует продолжать еще не менее 6 месяцев, при этом необходимо регулярное проведение анализов мочи. После выздоровление рекомендуется регулярный осмотр у ветеринарного врача, при необходимости корм может быть назначен в течение всей жизни. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед назначением пожилым животным корма Urinary S/O Moderate Calorie необходимо убедиться в нормальном функционировании почек. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Разбавление мочи
Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Умеренное содержание калорий
Умеренное содержание калорий способствует поддержанию оптимального веса.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Снижает концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
|Вес
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|49
|5/8
|41
|4/8
|4
|82
|1
|69
|7/8
|6
|111
|1 + 3/8
|93
|1 + 1/8
|8
|137
|1 + 6/8
|116
|1 + 4/8
|10
|163
|2
|137
|1 + 6/8
|15
|220
|2 + 6/8
|186
|2 + 3/8
|20
|273
|3 + 4/8
|230
|2 + 7/8
|25
|323
|4 + 1/8
|272
|3 + 3/8
|30
|370
|4 + 5/8
|312
|4
|35
|416
|5 + 2/8
|350
|4 + 3/8
|40
|460
|5 + 6/8
|387
|4 + 7/8
|45
|502
|6 + 3/8
|423
|5 + 3/8
|50
|543
|6 + 7/8
|458
|5 + 6/8
|55
|584
|7 + 3/8
|492
|6 + 2/8
|60
|623
|7 + 7/8
|525
|6 + 5/8
|65
|662
|8 + 3/8
|557
|7
|70
|699
|8 + 7/8
|589
|7 + 3/8
|м.с - мерные стаканы
|-
|-
|Смешанное питание
|+URINARY S/O MODERATE CALORIE CIG WETDOG’S WEIG
|Вес
|Пауч
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|22
|2/8
|14
|1/8
|4
|1+
|55
|6/8
|42
|4/8
|6
|1+
|84
|1
|66
|7/8
|8
|1+
|111
|1 + 3/8
|89
|8 + 4/8
|10
|1+
|136
|1 + 6/8
|110
|1+ 3/8
|15
|1+
|193
|2 + 4/8
|159
|2
|20
|1+
|246
|3 + 1/8
|203
|2 + 5/8
|25
|1+
|296
|3 + 6/8
|245
|3 + 1/8
|30
|1+
|344
|4 + 3/8
|285
|3 + 5/8
|40
|1+
|433
|5 + 4/8
|360
|4+ 4/8
|50
|1+
|517
|6 + 4/8
|431
|5 + 4/8
|60
|1+
|596
|7 + 4/8
|498
|6 + 2/8
|70
|1+
|673
|8 + 4/8
|562
|7+ 1/8
|80
|1+
|746
|9 + 3/8
|624
|7 + 7/8