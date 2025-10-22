Показания - Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидива - Камни оксалата кальция: предупреждение рецидива - Бактериальный цистит: предупреждение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией) Противопоказания - Хроническая болезнь почек (ХБП) - Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия) - Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи - Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед началом потребления следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Кормления кормом Urinary S/O Moderate Calorie от 5 до 12 недель для растворения струвитных камней. Для предупреждения рецидивов уролитиаза курс лечения следует продолжать еще не менее 6 месяцев, при этом необходимо регулярное проведение анализов мочи. После выздоровление рекомендуется регулярный осмотр у ветеринарного врача, при необходимости корм может быть назначен в течение всей жизни. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед назначением пожилым животным корма Urinary S/O Moderate Calorie необходимо убедиться в нормальном функционировании почек. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.