Если у вас есть щенок, опасности новогодних праздников – то, о чем важно подумать задолго до наступления Нового года и Рождества. Чтобы радостные дни не омрачились неприятностями, заранее позаботьтесь о защите и комфорте питомца. Опасности подстерегают животное на улице и даже в квартире. Самые частые последствия новогоднего веселья для собак: отравление, аллергия и кишечная непроходимость. Причиной проблем с желудочно-кишечным трактом часто становится употребление пищи с праздничного стола и проглатывание блестящей мишуры, серпантина или «дождика» с новогодней елки. Продукты с праздничного стола Приятные ароматы, которыми наполнена кухня в зимние праздники, манит щенка и вызывает у него желание попробовать что-то новое. Обычно юные и пожилые члены семьи потакают этой прихоти, тайком подкармливая питомца угощениями с человеческого стола. Но чем может быть опасен для животного кусочек копченого сала или жареная куриная ножка? Возможно, один кусочек никак не скажется на самочувствии собаки. Но представьте, что каждый член семьи или хотя бы несколько человек угостит щенка «чем-то вкусным». Последствия такого решения для питомца – расстройство пищеварения или даже острое отравление, требующее немедленной ветеринарной помощи. Перед тем как накрывать на стол, расскажите всем членам семьи о вреде подкармливания со стола для животного. Если вы хотите устроить щенку праздник, можно купить в зоомагазине специальные лакомства для собак. Новогодние украшения Новогодняя елка и традиционные украшения тоже могут быть опасны для вашего питомца. Щенки так же любопытны, как и дети. Они стремятся обнюхать, облизать и погрызть каждую новую вещь в доме. В зимние праздники внимание животного привлекает абсолютно все: иголки на елке, «дождик», гирлянда с лампочками, бант на коробке с подарком. Опасность здоровью питомца представляют все елочные украшения: стеклянную игрушку можно раздавить лапой и проглотить кусочек стекла, игрушки из ваты и поролона легко разгрызть. Как результат, у щенка может быть диагностирована кишечная непроходимость или травмы стенок кишечника. Поэтому во время новогодних праздников за животным нужно постоянно следить. Елку, даже небольшую, необходимо хорошо закрепить, а провода гирлянд поднять повыше, чтобы исключить вероятность того, что питомец их погрызет и получит удар током. К вам пришли гости До прихода гостей щенка нужно накормить, чтобы он не выпрашивал еду. Самих же гостей следует попросить не давать ему ничего со стола. Также в квартире важно подготовить тихое место для отдыха питомца. Иногда гости могут принести с собой хлопушки. Звук при её использовании может серьезно напугать щенка. Поэтому подумайте о том, чтобы увести собаку в ту часть дома, куда практически не будет доноситься шум хлопков. А лучше подумайте над тем можно ли обойтись вообще без какого-то резкого звукового сопровождения. Если на улице во время прогулки питомец услышал громкий звук (это может быть даже громкое поздравление-возгалс со стороны незнакомца) и испугался, попробуйте переключить его внимание. Например, бросьте ему мячик или палку. И возвращайтесь домой, чтобы питомец смог успокоиться в безопасном месте. Скоро Новый год и Рождество, которые вы впервые проведете вместе с щенком? Заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, зоопсихологом и кинологом о том, как подготовиться к праздникам.

