Лай щенка: как отучить лаять в неположенном месте

Собака никогда не станет лаять просто так, на это всегда есть причина. И если вам кажется, что ваш питомец подает голос в совершенно неподходящий момент, не нужно его наказывать. Давайте разберемся, почему щенок лает на хозяина или животных и как скорректировать такое поведение.

Обычно при помощи громких звуков собаки передают информацию другим животным или хозяину. А еще они так выражают эмоции (агрессию, страх, боль, радость), сообщают о том, что голодны, и о многом другом. Рассмотрим самые распространенные ситуации, когда щенок может лаять, возможные причины лая и как с этим бороться.



Почему щенок лает на людей

Когда щенок лает на прохожих, он может защищать хозяина или территорию от посторонних, выражать сильный страх перед незнакомыми людьми или обращать на себя внимание.



Почему щенок лает ночью

Питомец, которого разлучили с матерью и принесли в новый дом, может часто скулить и завывать по ночам. Это нормальная реакция на незнакомое место в несколько первых дней и на тот факт, что он теперь один, ему нужно спать в специально отведенном месте (на лежаке или в вольере). Также такое поведение говорит о беспокойстве, которое может испытывать животное в новой обстановке.







Почему щенок лает на других собак Лай в данном случае может быть способом коммуникации с сородичами. Вот почему при виде другой собаки ваш питомец начинает лаять, но при этом не выказывает агрессии. Обычно при близком контакте он успокаивается и переходит к обнюхиванию. Другие причины: защита хозяина или территории, страх как результат плохой социализации. Возможные причины лая Существует целый ряд причин, по которым собака часто подает голос. Гены Прежде чем завести щенка, внимательно ознакомьтесь с характеристиками породы. Если вы живете в городской многоэтажке с не очень приветливыми соседями, постоянный лай вашего питомца может спровоцировать конфликты. Охотничьи породы часто могут быть достаточно громкими без должного воспитания . Их выводили с учетом этой особенности, чтобы они подавали голос во время охоты. К охотничьим собакам относятся: такса, бассет, бигль и другие породы.



Страх Иногда из чувства страха или тревожности щенок лает, когда остается один. Чтобы снизить вероятность такого поведения, необходимо с раннего возраста приучать питомца оставаться дома без хозяина. Внешний раздражитель

Животное может поднять шум от звука закрывающейся двери лифта или соседней квартиры, громкой музыки, голосов на лестничной клетке. Любой посторонний звук способен спровоцировать лай. Таким способом ваш четверолапый друг предупреждает вас об опасности. Иногда поводом так себя вести становится потребность сходить в туалет. Щенок еще не умеет терпеть, но понимает, что сходить в туалет в доме – это нехорошо. В некоторых случаях питомец испытывает дискомфорт из-за того, что у него что-то болит, и так просит о помощи.

Скука

Собака может начать лаять только потому, что ей скучно или не хватает внимания хозяина. В таком случае постарайтесь проводить больше времени со своим питомцем, подольше гуляйте на улице и играйте в активные игры. Дома предложите ему новые игрушки, а старые можете на некоторое время убрать из поля зрения.

Как отучить щенка лаять

Собаки могут периодически подавать голос, кроме тех пород, которым это несвойственно. Но когда щенки начинают гавкать постоянно, по поводу и без, важно незамедлительно заняться воспитанием питомца. В первую очередь, чтобы побороть лай без повода, необходимо не подкреплять подобное поведение.





Дрессировка

Начать дрессировку лучше как можно раньше. Хорошо обученный пес выполняет команды с первого раза. В случае с лаем используют команды «тихо», «фу» или «нельзя», произнося их четко и громко. Если животное отреагировало на команду и замолчало, непременно дайте ему лакомство или похвалите. Питомец должен понять, что за послушание получит угощение, а непослушание не принесет поощрения со стороны хозяина.



Изоляция

Уберите из окружения питомца все раздражающие факторы. За городом можно обустроить вольер в самом тихом уголке двора, а в квартире предоставить питомцу безопасное и спокойное место, где он сможет уединиться при необходимости.

Длительные прогулки

Городские животные, проживающие в квартире, могут страдать от переизбытка энергии. Обычно это связано с тем, что они мало гуляют и практически целый день проводят в помещении без возможности общения с другими животными и хозяином. От тоски и одиночества собаки могут начинать выть и гавкать. В таком случае важно чаще и дольше бывать на улице – отправляйтесь на длительные прогулки, играйте в активные игры и проводите интенсивные тренировки. Тогда дома питомец будет отдыхать, а не скучать и лаять.



