Стоит ли кормить собаку кормом, приготовленным в домашних условиях?

Может показаться, что кормить вашего питомца кормом для собак, приготовленным в домашних условиях, полезно. Но пищевые потребности собак сложно удовлетворить, и часто это невозможно с помощью ингредиентов, которые обычно можно у себя найти. Вот что вам нужно знать о корме для собак, приготовленном в домашних условиях.

Владельцы собак все чаще задумываются о том, чтобы самостоятельно готовить для них корм, надеясь обеспечить им большее разнообразие рациона и вкусов. Но хотя приготовление лакомств и кормов для собак дома часто приносит радость, связанные с этим риски могут перевесить любую кажущуюся пользу. Рацион домашних животных должен разрабатываться очень тщательно и содержать точно сбалансированное сочетание питательных веществ.

Предназначение питательных веществ, необходимых собакам каждый день

По данным Pet Food Institute, существует более 40 питательных веществ, необходимых вашей собаке каждый день, чтобы сохранить ее здоровье1. Содержание каждого из них должно быть точно сбалансировано, поскольку недостаток или избыток одного питательного вещества может вызвать дисбаланс рациона и сказаться на здоровье. Необходимые питательные вещества, содержащиеся в ежедневном рационе вашей собаки, оказывают самое разное влияние на ее здоровье.

Обеспечение энергией Обеспечение роста и здоровья организма Лечение заболеваний Способствование заживлению ран Поддержание здорового состояния шерсти и кожи

Сбалансированная формула питания

Необходимые питательные вещества делятся на шесть групп, и все они играют жизненно важную роль в поддержании здоровья вашей собаки:

Белок

Собакам требуется много белка, который важен для поддержания мышечной массы, являясь незаменимым источником аминокислот. Обычно он содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах или овощах.

Жиры

Растительные масла, рыбий жир и мясные белки обеспечивают собакам необходимый объем липидов, или жиров, необходимых для здоровья животного, правильной работы организма, формирования клеток и усвоения витаминов.

Углеводы

Углеводы являются источником энергии и позволяют использовать иные калорийные питательные вещества для других целей, к примеру, в случае с белками, для поддержания мышечной массы. Кроме того, в рацион собаки следует включать другие углеводы, вроде клетчатки, которая хоть и не является жизненно важной, но способствует работе пищеварительного тракта.

Минералы и витамины

Со свежими ингредиентами организм может недополучать определенные витамины и минералы, поэтому для восполнения недостатка необходимых питательных веществ может понадобиться специальная ветеринарная добавка. Например, в мясе низкий уровень кальция, но высокий уровень фосфора. Важно убедиться в точности разработанной диеты, поскольку любые отклонения могут вызвать проблемы с костями у вашей собаки.

Вода

Вода — одна из главных составляющих организма животного. У собаки всегда должен быть доступ к свежей и чистой питьевой воде, чтобы не произошло обезвоживание организма. Вода играет ключевую роль в регулировании температуры тела, работе кишечника и распределении питательных веществ и отходов в организме.

На объем питательных веществ влияют возраст, порода, вес, образ жизни, чувствительность и состояние здоровья питомца. Кроме того, этот показатель может меняться в течение жизни животного.

Даже у здоровой, взрослой собаки пищевые потребности могут неоднократно меняться в связи с изменением уровня активности, беременностью или даже сменой места жительства. Например, потребности собак, живущих в городских условиях, и питомцев, проживающих в сельской местности, могут отличаться.

Можете ли вы сами приготовить корм для собак?

Приготовить корм для собак самостоятельно достаточно сложно. Прежде чем вносить изменения в рацион своего питомца, важно проконсультироваться с ветеринаром-диетологом, который рассчитает потребности вашей собаки в энергии и питательных веществах. При разработке плана питания вашего питомца следует принять во внимание породу собаки, ее возраст, вес, уровень активности, степень упитанности, состояние здоровья и условия жизни, так как все объемы питательных веществ должны быть в точности соблюдены.

Как только ветеринар-диетолог определит пищевые потребности вашего питомца и разработает для него рацион, вам необходимо будет приобрести специализированные кухонные принадлежности. К ним относятся, помимо прочего, высококачественные мясорубки, тесаки, ножи, ножницы, чаши, весы, контейнеры, перчатки и разделочные доски. На протяжении всего процесса приготовления также необходимо соблюдать строгие стандарты гигиены, чтобы избежать бактериального заражения.

Кроме того, возможны сложности с подбором правильных ингредиентов, обеспечивающих все нужные питательные вещества. Ветеринар-диетолог подберет определенные ингредиенты, обеспечивающие собаку всеми питательными веществами в нужном количестве. Некоторые ингредиенты, которые кажутся нам питательными, могут оказаться токсичными для собаки. К примеру, лук — отличный источник витаминов и калия, важных питательных веществ для домашних питомцев — для собак токсичен в любом виде.

Даже если ингредиенты безопасны для собак, но вы раньше не готовили корма для домашних питомцев, вероятно, вам будет трудно извлечь нужные питательные вещества в нужных количествах, к тому же, существует риск перекармливания или нарушения питания.

Несмотря на то что рецепты домашнего корма для питомцев можно легко найти, важно учитывать, что даже с использованием подходящего оборудования и безопасных, питательных ингредиентов создавать полноценное и сбалансированное питание в домашних условиях очень сложно. Прежде чем переводить питомца на домашний корм, необходимо проконсультироваться с ветеринаром-диетологом, обладающим научными знаниями для разработки такого рациона питания, который будет способствовать здоровью и хорошему самочувствию собаки.

Собаки не похожи на людей

Рассматривая возможность приготовления домашнего корма, следует помнить, что собаки сильно отличаются от людей как по потребностям в питании, так и по пищевым привычкам.

Для собак вкус менее важен, чем для людей. Вкусовые ощущения у собак менее развиты, так как они имеют всего 1700 вкусовых рецепторов, в отличие от 9000 у людей.2

В то время как люди наслаждаются пищей, пережевывая ее, собакам свойственно кусать и рвать ее, а это означает, что они не разжевывают и едят быстрее. Они тратят меньше времени на питание.

В отличие от людей, собаки не нуждаются в разнообразии питания. Тем не менее слишком резкое изменение рациона может привести к нарушению пищеварения у собак. Если вам когда-либо потребуется перевести питомца на новый рацион, важно делать это медленно и поэтапно. Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше.

Для собак важнее всего сочетание запаха, текстуры и температуры корма, а также систематичность и регулярность приема пищи. Внешний вид, цвет и разнообразие корма для них не важны. При этом слишком частая смена рациона может привести к возникновению нарушений пищеварения.

Кальций 1000 мг 1280 мг Медь 1,3 мг 4,2 мг Цинк 8 мг 42 мг Витамин D 200 IE 380 IE Витамин B12 3 мкг 25 мкг Человек Собака

Подойдет ли моей собаке корм, приготовленный в домашних условиях?

Ваша собака получает корм и все питательные вещества для поддержания здоровья от вас, поэтому важно подумать о том, что подходит именно для нее.

Хотя может показаться, что корм для собак удобно готовить в домашних условиях, во время процесса готовки следует соблюдать строгие условия гигиены и пропорции, чтобы питание было безопасным и полноценным. Приобретать высококачественные ингредиенты также может быть сложно и дорого.

Вы поймете, что готовый и сбалансированный корм, точно учитывающий возраст, размер, породу и состояние здоровья вашей собаки — это более простой и оптимальный вариант для вас и вашего питомца. Ученые и эксперты по питанию домашних животных Royal Canin тщательно исследуют все питательные вещества, точно подбирая рацион, ради поддержания здоровья вашей собаки.

1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function

2 Все, что нужно знать о питательных веществах, которые используются для кормления, лечения и профилактики заболеваний у собак и кошек. Проф. Доминик Гранжан, 2006, Royal Canin SAS

Статьи по теме

Подход Royal Canin к питанию

В компании Royal Canin мы концентрируем усилия на понимании уникальных потребностей кошек и собак. Вся наша деятельность направлена на создание формул питания с учетом индивидуальных потребностей животных для поддержания их здоровья и благополучия в течение долгих лет. Узнайте больше о нашем научном подходе к питанию домашних питомцев.
Наш подход к питанию

Ознакомьтесь с ассортиментом нашей продукции

Каждая формула Royal Canin разработана с учетом пищевых потребностей вашего питомца в соответствии с его породой, возрастом, образом жизни и с учетом особенностей здоровья. Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции и узнайте, как мы можем помочь вашему питомцу вести активную и здоровую жизнь.
Изучите ассортимент

