Стоит ли кормить собаку кормом, приготовленным в домашних условиях?

Как только ветеринар-диетолог определит пищевые потребности вашего питомца и разработает для него рацион, вам необходимо будет приобрести специализированные кухонные принадлежности. К ним относятся, помимо прочего, высококачественные мясорубки, тесаки, ножи, ножницы, чаши, весы, контейнеры, перчатки и разделочные доски. На протяжении всего процесса приготовления также необходимо соблюдать строгие стандарты гигиены, чтобы избежать бактериального заражения.

Кроме того, возможны сложности с подбором правильных ингредиентов, обеспечивающих все нужные питательные вещества. Ветеринар-диетолог подберет определенные ингредиенты, обеспечивающие собаку всеми питательными веществами в нужном количестве. Некоторые ингредиенты, которые кажутся нам питательными, могут оказаться токсичными для собаки. К примеру, лук — отличный источник витаминов и калия, важных питательных веществ для домашних питомцев — для собак токсичен в любом виде.

Даже если ингредиенты безопасны для собак, но вы раньше не готовили корма для домашних питомцев, вероятно, вам будет трудно извлечь нужные питательные вещества в нужных количествах, к тому же, существует риск перекармливания или нарушения питания.

Несмотря на то что рецепты домашнего корма для питомцев можно легко найти, важно учитывать, что даже с использованием подходящего оборудования и безопасных, питательных ингредиентов создавать полноценное и сбалансированное питание в домашних условиях очень сложно. Прежде чем переводить питомца на домашний корм, необходимо проконсультироваться с ветеринаром-диетологом, обладающим научными знаниями для разработки такого рациона питания, который будет способствовать здоровью и хорошему самочувствию собаки.

Собаки не похожи на людей Рассматривая возможность приготовления домашнего корма, следует помнить, что собаки сильно отличаются от людей как по потребностям в питании, так и по пищевым привычкам.

Для собак вкус менее важен, чем для людей. Вкусовые ощущения у собак менее развиты, так как они имеют всего 1700 вкусовых рецепторов, в отличие от 9000 у людей.2

В то время как люди наслаждаются пищей, пережевывая ее, собакам свойственно кусать и рвать ее, а это означает, что они не разжевывают и едят быстрее. Они тратят меньше времени на питание.

В отличие от людей, собаки не нуждаются в разнообразии питания. Тем не менее слишком резкое изменение рациона может привести к нарушению пищеварения у собак. Если вам когда-либо потребуется перевести питомца на новый рацион, важно делать это медленно и поэтапно. Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше.

Для собак важнее всего сочетание запаха, текстуры и температуры корма, а также систематичность и регулярность приема пищи. Внешний вид, цвет и разнообразие корма для них не важны. При этом слишком частая смена рациона может привести к возникновению нарушений пищеварения.