Стоит ли кормить собаку кормом, приготовленным в домашних условиях?
Владельцы собак все чаще задумываются о том, чтобы самостоятельно готовить для них корм, надеясь обеспечить им большее разнообразие рациона и вкусов. Но хотя приготовление лакомств и кормов для собак дома часто приносит радость, связанные с этим риски могут перевесить любую кажущуюся пользу. Рацион домашних животных должен разрабатываться очень тщательно и содержать точно сбалансированное сочетание питательных веществ.
Предназначение питательных веществ, необходимых собакам каждый день
Сбалансированная формула питания
Белок
Жиры
Углеводы
Минералы и витамины
Вода
На объем питательных веществ влияют возраст, порода, вес, образ жизни, чувствительность и состояние здоровья питомца. Кроме того, этот показатель может меняться в течение жизни животного.
Даже у здоровой, взрослой собаки пищевые потребности могут неоднократно меняться в связи с изменением уровня активности, беременностью или даже сменой места жительства. Например, потребности собак, живущих в городских условиях, и питомцев, проживающих в сельской местности, могут отличаться.
Можете ли вы сами приготовить корм для собак?
Как только ветеринар-диетолог определит пищевые потребности вашего питомца и разработает для него рацион, вам необходимо будет приобрести специализированные кухонные принадлежности. К ним относятся, помимо прочего, высококачественные мясорубки, тесаки, ножи, ножницы, чаши, весы, контейнеры, перчатки и разделочные доски. На протяжении всего процесса приготовления также необходимо соблюдать строгие стандарты гигиены, чтобы избежать бактериального заражения.
Кроме того, возможны сложности с подбором правильных ингредиентов, обеспечивающих все нужные питательные вещества. Ветеринар-диетолог подберет определенные ингредиенты, обеспечивающие собаку всеми питательными веществами в нужном количестве. Некоторые ингредиенты, которые кажутся нам питательными, могут оказаться токсичными для собаки. К примеру, лук — отличный источник витаминов и калия, важных питательных веществ для домашних питомцев — для собак токсичен в любом виде.
Даже если ингредиенты безопасны для собак, но вы раньше не готовили корма для домашних питомцев, вероятно, вам будет трудно извлечь нужные питательные вещества в нужных количествах, к тому же, существует риск перекармливания или нарушения питания.
Несмотря на то что рецепты домашнего корма для питомцев можно легко найти, важно учитывать, что даже с использованием подходящего оборудования и безопасных, питательных ингредиентов создавать полноценное и сбалансированное питание в домашних условиях очень сложно. Прежде чем переводить питомца на домашний корм, необходимо проконсультироваться с ветеринаром-диетологом, обладающим научными знаниями для разработки такого рациона питания, который будет способствовать здоровью и хорошему самочувствию собаки.
Собаки не похожи на людей
Для собак вкус менее важен, чем для людей. Вкусовые ощущения у собак менее развиты, так как они имеют всего 1700 вкусовых рецепторов, в отличие от 9000 у людей.2
В то время как люди наслаждаются пищей, пережевывая ее, собакам свойственно кусать и рвать ее, а это означает, что они не разжевывают и едят быстрее. Они тратят меньше времени на питание.
В отличие от людей, собаки не нуждаются в разнообразии питания. Тем не менее слишком резкое изменение рациона может привести к нарушению пищеварения у собак. Если вам когда-либо потребуется перевести питомца на новый рацион, важно делать это медленно и поэтапно. Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше.
Для собак важнее всего сочетание запаха, текстуры и температуры корма, а также систематичность и регулярность приема пищи. Внешний вид, цвет и разнообразие корма для них не важны. При этом слишком частая смена рациона может привести к возникновению нарушений пищеварения.
Подойдет ли моей собаке корм, приготовленный в домашних условиях?
Хотя может показаться, что корм для собак удобно готовить в домашних условиях, во время процесса готовки следует соблюдать строгие условия гигиены и пропорции, чтобы питание было безопасным и полноценным. Приобретать высококачественные ингредиенты также может быть сложно и дорого.
Вы поймете, что готовый и сбалансированный корм, точно учитывающий возраст, размер, породу и состояние здоровья вашей собаки — это более простой и оптимальный вариант для вас и вашего питомца. Ученые и эксперты по питанию домашних животных Royal Canin тщательно исследуют все питательные вещества, точно подбирая рацион, ради поддержания здоровья вашей собаки.
2 Все, что нужно знать о питательных веществах, которые используются для кормления, лечения и профилактики заболеваний у собак и кошек. Проф. Доминик Гранжан, 2006, Royal Canin SAS
