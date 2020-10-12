Почему таурин так важен для кошек и собак
Что такое питательные вещества?
- Макронутриенты — белки, жиры и углеводы, они должны составлять большую часть рациона.
- Микронутриенты — это, в частности, витамины и минералы. Они незаменимы, но нужны в гораздо меньших количествах.
Питательные вещества выполняют четыре основных функции.
- Формирование и поддержание организма. Например, мышцы, шерсть и кожа состоят из белка.
- Снабжение энергией. Углеводы, жиры и белки позволяют телу вырабатывать тепловую, двигательную и другие формы энергии.
- Запуск и контроль процессов. Железо, к примеру, используется в красных кровяных тельцах, чтобы переносить кислород по организму.
- Уход за организмом и его защита. Некоторые питательные вещества укрепляют здоровье и помогают бороться с признаками старения, другие способствуют восстановлению.
Полезные качества таурина
- укрепление сердца;
- поддержание здорового кровообращения;
- поддержание сетчатки и зрения;
- укрепление репродуктивного здоровья;
- антиоксидантное действие, помогающее защитить от последствий старения.
Польза таурина для кошек
Например, это может привести к разрушению сетчатки глаза, а затем к слепоте. Рост кошки может замедлиться, может пострадать ее репродуктивная способность. Существует также связь между дефицитом таурина и заболеванием сердца, которое называется дилатационной кардиомиопатией (ДКМП).
Сколько таурина нужно кошке?
Польза таурина для собак
Как и у кошек, низкий уровень таурина в крови может быть связан с заболеванием сердца — дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). Некоторые породы собак предрасположены к возникновению подобных проблем.
Сколько таурина нужно собаке?
Признаки недостатка таурина у кошек и собак
- ухудшение зрения;
- задержка роста;
- затрудненное дыхание;
- проблемы с сердцем;
- глухота.
Если вы заметили у своей кошки или собаки любой из этих признаков или у вас есть другие опасения, связанные со здоровьем питомца, лучше всего отвезти его на осмотр к ветеринарному врачу.
Как включить таурин в рацион собаки или кошки?
Мы знаем, что качество, как и количество белка в рационе кошек и собак играет важную роль, предотвращая дефицит таурина и возникновение других проблем со здоровьем, поэтому Royal Canin использует легкоусвояемые белки. Это помогает вашему питомцу получать максимальное количество питательных веществ из корма. Чтобы узнать больше о рационах Royal Canin, ознакомьтесь с нашим ассортиментом или проконсультируйтесь со специалистом по уходу за домашними питомцами.
