Почему таурин так важен для кошек и собак

Польза таурина для собак Собаки обладают способностью производить таурин из двух других аминокислот — цистеина и метионина. Поэтому его добавление в их диету не считается обязательным. Однако таурин обладает множеством свойств, полезных для здоровья, поэтому он остается важным питательным веществом, которое стоит включать в рацион собаки. Тем более что у некоторых собак может возникать недостаток таурина.

Как и у кошек, низкий уровень таурина в крови может быть связан с заболеванием сердца — дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). Некоторые породы собак предрасположены к возникновению подобных проблем.

Сколько таурина нужно собаке? Требования к содержанию таурина в коммерческом корме для собак еще не отрегулировано. Если вы обеспокоены тем, что ваша собака может получать недостаточно этого вещества, или хотите получить совет о том, сколько таурина в корме необходимо вашему питомцу, обратитесь к своему ветеринарному врачу.

Признаки недостатка таурина у кошек и собак Таурин обладает множеством свойств, приносящих пользу организму, поэтому о недостатке этого вещества в корме кошки или собаки могут говорить различные признаки. Вот некоторые из них:

ухудшение зрения;

задержка роста;

затрудненное дыхание;

проблемы с сердцем;

глухота.

Если вы заметили у своей кошки или собаки любой из этих признаков или у вас есть другие опасения, связанные со здоровьем питомца, лучше всего отвезти его на осмотр к ветеринарному врачу.