Почему таурин так важен для кошек и собак

Питательные вещества жизненно необходимы для правильного функционирования организмов кошек и собак. В разговоре о корме для домашних животных обычно в центре внимания оказываются ингредиенты формулы, например используемый тип источника белка. Но ингредиенты на самом деле являются лишь транспортным средством для переноса питательных веществ, а наибольшее значение имеют сами эти вещества. Например, у кошки или собаки никогда не возникнет дефицита курицы в рационе, но может возникать нехватка определенных питательных веществ, таких как таурин.

Что такое питательные вещества?

Питательные вещества делятся на две большие категории.

  • Макронутриенты — белки, жиры и углеводы, они должны составлять большую часть рациона.
  • Микронутриенты — это, в частности, витамины и минералы. Они незаменимы, но нужны в гораздо меньших количествах.

Питательные вещества выполняют четыре основных функции.

  • Формирование и поддержание организма. Например, мышцы, шерсть и кожа состоят из белка.
  • Снабжение энергией. Углеводы, жиры и белки позволяют телу вырабатывать тепловую, двигательную и другие формы энергии.
  • Запуск и контроль процессов. Железо, к примеру, используется в красных кровяных тельцах, чтобы переносить кислород по организму.
  • Уход за организмом и его защита. Некоторые питательные вещества укрепляют здоровье и помогают бороться с признаками старения, другие способствуют восстановлению.

Полезные качества таурина

Таурин — это аминокислота, которая содержится в тканях и органах по всему организму, включая мышцы, сердце, мозг и сетчатку. В отличие от большинства других аминокислот, таурин не создает белковые клетки, но он играет много других важных ролей. Вот лишь несколько примеров:

  • укрепление сердца;
  • поддержание здорового кровообращения;
  • поддержание сетчатки и зрения;
  • укрепление репродуктивного здоровья;
  • антиоксидантное действие, помогающее защитить от последствий старения.

Польза таурина для кошек

Таурин должен обязательно входить в рацион вашей кошки, потому что ее организм не может производить его самостоятельно. Если в рационе кошки слишком мало таурина, в организме возникает его дефицит, что может вызвать множество серьезных проблем со здоровьем.

Например, это может привести к разрушению сетчатки глаза, а затем к слепоте. Рост кошки может замедлиться, может пострадать ее репродуктивная способность. Существует также связь между дефицитом таурина и заболеванием сердца, которое называется дилатационной кардиомиопатией (ДКМП).

Сколько таурина нужно кошке?

Согласно изданию Американской ассоциации работников государственных органов ветеринарно-санитарного контроля качества кормов, минимальное требование к содержанию таурина в промышленных кормах для взрослых кошек составляет 25 мг / 100 ккал для сухого корма и 50 мг / 100 ккал для консервов (The Association of American Feed Control Officials Publication, 2018). Но потребности разных кошек в таурине могут сильно различаться. Проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом, если беспокоитесь, что в рационе вашей кошки его недостаточно.

Польза таурина для собак

Собаки обладают способностью производить таурин из двух других аминокислот — цистеина и метионина. Поэтому его добавление в их диету не считается обязательным. Однако таурин обладает множеством свойств, полезных для здоровья, поэтому он остается важным питательным веществом, которое стоит включать в рацион собаки. Тем более что у некоторых собак может возникать недостаток таурина.

Как и у кошек, низкий уровень таурина в крови может быть связан с заболеванием сердца — дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). Некоторые породы собак предрасположены к возникновению подобных проблем.

Сколько таурина нужно собаке?

Требования к содержанию таурина в коммерческом корме для собак еще не отрегулировано. Если вы обеспокоены тем, что ваша собака может получать недостаточно этого вещества, или хотите получить совет о том, сколько таурина в корме необходимо вашему питомцу, обратитесь к своему ветеринарному врачу.

Признаки недостатка таурина у кошек и собак

Таурин обладает множеством свойств, приносящих пользу организму, поэтому о недостатке этого вещества в корме кошки или собаки могут говорить различные признаки. Вот некоторые из них:

  • ухудшение зрения;
  • задержка роста;
  • затрудненное дыхание;
  • проблемы с сердцем;
  • глухота.

Если вы заметили у своей кошки или собаки любой из этих признаков или у вас есть другие опасения, связанные со здоровьем питомца, лучше всего отвезти его на осмотр к ветеринарному врачу.

Как включить таурин в рацион собаки или кошки?

Самыми богатыми источниками таурина являются мясо и птица (включая внутренние органы, такие как печень и почки), морепродукты и яйца. В корме на растительной основе этого вещества нет. Все корма Royal Canin для собак и кошек содержат таурин как часть тщательно сбалансированной питательной смеси, разработанной в соответствии с требованиями каждой конкретной породы или ситуации со здоровьем.

Мы знаем, что качество, как и количество белка в рационе кошек и собак играет важную роль, предотвращая дефицит таурина и возникновение других проблем со здоровьем, поэтому Royal Canin использует легкоусвояемые белки. Это помогает вашему питомцу получать максимальное количество питательных веществ из корма. Чтобы узнать больше о рационах Royal Canin, ознакомьтесь с нашим ассортиментом или проконсультируйтесь со специалистом по уходу за домашними питомцами.

