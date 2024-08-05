Норвежская лесная полностью соответствует своему почти сказочному названию. Известные своими миндалевидными глазами, внушительным размером и блестящей шерстью, эти животные действительно могли бы быть персонажами сказки. Они больше похожи на диких животных, чем на домашних любимцев.

Однако, как ни странно, хоть они и происходят из лесов Норвегии, в честь которых и названы, они, возможно, являются потомками домашних кошек. Считается, что их предками были домашние коты викингов. Позже представители породы обосновались в скандинавских лесах, куда не ступала нога человека; там они постепенно одичали и отрастили более длинную и густую шерсть, чтобы приспособиться к суровому скандинавскому климату.

И хотя они остаются выносливыми, крепкими и уверенными в себе животными, у них прекрасный общительный темперамент, который, как может показаться, противоречит их происхождению. Как правило, они хорошо ладят с детьми и другими животными, в том числе собаками.

Норвежская лесная — одна из крупнейших пород домашних кошек, во взрослом возрасте ее представители могут достигать 9 килограммов. Эти сильные, мощные и подвижные животные, мало чем отличающиеся от мейн-кунов, исключительно хороши в лазании благодаря своим мускулистым телам и сильным когтям. Это также одна из немногих пород, представители которой любят воду благодаря водоотталкивающим свойствам шерсти. Поэтому будьте осторожны, если у вас есть пруд с рыбой. Более того, они могут даже присоединиться к вам в ванной!

Хотя им подходит уличный образ жизни, они могут хорошо адаптироваться и к жизни в помещении, если предоставить им множество игрушек и развлечений. Будучи представителями невероятно умной породы с игривым характером, норвежские лесные коты отлично идут на контакт и любят играть со своими владельцами. У них также относительно большая продолжительность жизни, в среднем они живут от 14 до 16 лет.

Их популярность росла с годами, и в 1950-х годах они были признаны официальной породой Норвегии. В настоящее время она входят в число 20 самых популярных пород кошек в мире.