Поговорим о норвежских лесных кошках
Официальное название: Норвежская лесная кошка
Другие названия: Норвежский скогкат, скогкат, веги
Происхождение: Норвегия
Длина шерсти4 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Склонность шуметь1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|23 - 30.5 см
|23 - 30.5 см
|Вес
|Вес
|4 - 9 кг
|3 - 7 кг
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|12+
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Норвежская лесная полностью соответствует своему почти сказочному названию. Известные своими миндалевидными глазами, внушительным размером и блестящей шерстью, эти животные действительно могли бы быть персонажами сказки. Они больше похожи на диких животных, чем на домашних любимцев.
Однако, как ни странно, хоть они и происходят из лесов Норвегии, в честь которых и названы, они, возможно, являются потомками домашних кошек. Считается, что их предками были домашние коты викингов. Позже представители породы обосновались в скандинавских лесах, куда не ступала нога человека; там они постепенно одичали и отрастили более длинную и густую шерсть, чтобы приспособиться к суровому скандинавскому климату.
И хотя они остаются выносливыми, крепкими и уверенными в себе животными, у них прекрасный общительный темперамент, который, как может показаться, противоречит их происхождению. Как правило, они хорошо ладят с детьми и другими животными, в том числе собаками.
Норвежская лесная — одна из крупнейших пород домашних кошек, во взрослом возрасте ее представители могут достигать 9 килограммов. Эти сильные, мощные и подвижные животные, мало чем отличающиеся от мейн-кунов, исключительно хороши в лазании благодаря своим мускулистым телам и сильным когтям. Это также одна из немногих пород, представители которой любят воду благодаря водоотталкивающим свойствам шерсти. Поэтому будьте осторожны, если у вас есть пруд с рыбой. Более того, они могут даже присоединиться к вам в ванной!
Хотя им подходит уличный образ жизни, они могут хорошо адаптироваться и к жизни в помещении, если предоставить им множество игрушек и развлечений. Будучи представителями невероятно умной породы с игривым характером, норвежские лесные коты отлично идут на контакт и любят играть со своими владельцами. У них также относительно большая продолжительность жизни, в среднем они живут от 14 до 16 лет.
Их популярность росла с годами, и в 1950-х годах они были признаны официальной породой Норвегии. В настоящее время она входят в число 20 самых популярных пород кошек в мире.
Два факта о породе
1. Те еще альпинисты
Согласно скандинавскому фольклору, стогкаты (оригинальное название норвежских лесных кошек) были «сказочными горными кошками». По легенде они умели карабкаться по отвесным скалам, что никогда не удавалось другим породам.
2. Уникальный окрас
Теоретически шерсть норвежских лесных кошек может иметь разный окрас — от шоколадного до соболиного и бежевого. Но знаете ли вы, что у породы был определен уникальный окрас? Результаты тестирования ДНК доказывают, что у них встречается янтарный окрас, который может быть двух разных оттенков.
История породы
Хотя точное происхождение норвежских лесных кошек неизвестно, считается, что их предки были привезены в Норвегию викингами приблизительно в 1000 г. н. э. Хотя многие считают, что порода, знакомая нам сегодня, происходит от короткошерстной разновидности из Великобритании, она также может брать начало от длинношерстных сибирских и турецких ангорских кошек из России и Турции соответственно.
В любом случае, с годами в лесах Норвегии образовались колонии, которые со временем адаптировались к местному холодному, суровому климату. Позже их охотничьими навыками воспользовались местные фермеры, чтобы контролировать местную популяцию мышей, но они не были домашними животными до относительно недавнего времени.
Фактически, во время Второй мировой войны норвежская лесная оказалась на грани вымирания. Порода сохранилась только благодаря Клубу любителей норвежских лесных кошек, созданному в 1938 году, который организовал официальную программу разведения.
Наконец в 1970-х годах она была официально зарегистрирована в Европе. Однако в Великобритании она была признана только в 1989 году. Сейчас это очень популярная порода домашних питомцев в Европе и за ее пределами, но особенно ее любят в родной Норвегии и Франции.
От головы до кончика хвоста
Норвежская лесная кошка: описание породы
1.Голова
2.Глаза
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Важно выбрать ответственного заводчика с хорошей репутацией
Таким образом вы значительно снизите риск любых наследственных заболеваний. Например, таких как болезнь Андерсена (неврологическое расстройство, при котором в органах и тканях накапливается гликоген IV типа), хотя подобная патология встречается нечасто. Это расстройство может проявляться уже при рождении, вследствие чего некоторые котята рождаются мертвыми, а у некоторых в возрасте от пяти до семи месяцев наблюдается ухудшение состояния. Установить наличие предрасположенности к этому заболеванию можно с помощью анализа ДНК, поэтому перед разведением ответственные заводчики проверяют животных на наличие заболевания. При покупке котенка обязательно проконсультируйтесь по этому поводу со своим заводчиком.
Их зубы тоже нуждаются в тщательном уходе
Как и другие породы, норвежская лесная может быть склонна к проблемам с деснами и зубами. Они могут возникнуть, когда зубной налет накапливается и минерализуется, что приводит к появлению зубного камня. Это, в свою очередь, может привести к гингивиту (воспалению десен) и пародонтиту (заболеванию, поражающему структуру вокруг зуба). Поэтому зубы питомцев необходимо чистить как можно чаще. Кроме того, рекомендуется проводить регулярные стоматологические осмотры и проконсультироваться с врачом о выборе оптимального питания. Сухой корм способствует механическому удалению зубного налета во время разгрызания гранул, а хелаторы кальция в составе продукта помогают предотвратить образование зубного камня (больше информации о питании см. в разделе «Питание, учитывающее индивидуальные потребности»).
Регулярно проверяйте состояние глаз у представителей этой породы
Они могут быть склонны к офтальмологическим заболеваниям. Например, таким как конъюнктивит, глаукома и дисплазия сетчатки (она может возникнуть, когда котенок еще находится в утробе матери или только что родился). Важно регулярно проверять глаза животного на наличие любых признаков дискомфорта или раздражения и, если что-то не так, обратиться к ветеринарному врачу, который сможет посоветовать наиболее подходящий курс лечения. Кроме того, врач может предложить план по регулярным офтальмологическим осмотрам, чтобы предотвратить возникновение любых проблем.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности организма, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ и обеспечивать достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных функций. Сбалансированный рацион позволяет избежать недостатка или избытка питательных веществ, который может отрицательно сказаться на здоровье организма. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так он сможет самостоятельно регулировать его потребление. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни котенка. В первые месяцы жизни у котенка происходит много значимых перемен и открытий: переезд и исследование нового дома, знакомство с новыми членами семьи и другими животными. В период роста котятам требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование —
от рождения до 4 месяцев
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них появляются молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
От 4 до 12 недель
В этот период естественный иммунитет, который котенок получает, питаясь молозивом (или первым молоком матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть не только богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и здоровый баланс микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты Омега-3 (ЕРА, DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
С четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется кормить его рационом с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы оптимальной текстуры, чтобы стимулировать их разгрызание. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть и другие важные цели в области питания взрослых животных.
Стимуляция выведения шерсти, попавшей в пищеварительный тракт во время вылизывания, благодаря сочетанию различных типов клетчатки, которые позволяют уменьшить образование волосяных комочков.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря включению таких питательных веществ, как незаменимые жирные кислоты (ЕРА, DHA), незаменимые аминокислоты и витамины группы B.
Поддержание оптимального веса этого крупного, сильного и энергичного питомца благодаря содержанию адаптированного количества калорий, что помогает обеспечить здоровье костей и суставов.
Поддержание здоровья полости рта благодаря особой форме гранул и текстуре, стимулирующей захват и разгрызание.
У пожилых кошек (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у животных все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество питательных веществ из корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей и изменившиеся потребности.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже стареющего) животного зависит от его образа жизни. Пожилому питомцу, который продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении питомца. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых им калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Норвежская лесная — настоящая звезда кошачьего мира, но ее густая и длинная водостойкая шерсть с подшерстком все-таки требует определенного ухода. Ее необходимо вычесывать не менее двух раз в неделю и ежедневно в периоды линьки, которая может быть интенсивной. Это поможет не только сохранить шерсть в хорошем состоянии и избежать ее спутывания, но и предотвратить попадание в нее инородных тел, таких как семена травы, которые могут вызывать кожные абсцессы. Им также следует ежедневно протирать уголки глаз, используя отдельную салфетку для каждого глаза, и подрезать когти по мере необходимости. Следует как можно чаще чистить их зубы, а также проводить регулярные осмотры у стоматолога.
Будучи представителями невероятно умной породы, эти кошки быстро учатся. Поэтому их очень легко приучить к домашним условиям. Однако стоит помнить, что эти животные достигают зрелости позже, чем породы поменьше, поэтому с озорными «детскими» выходками вы, возможно, будете встречаться дольше. Даже во взрослом возрасте эти питомцы остаются игривыми. Им полезны активные игры и развивающие занятия, а также частое общение с владельцем. Хотя им нравится находиться в компании членов семьи и они обычно хорошо ладят с другими домашними животными, норвежские лесные бывают немного застенчивыми с незнакомцами. Но если вы выберете котенка у заводчика, практикующего раннее обучение и социализацию, это может помочь в решении проблемы.
Поскольку взрослые животные могут достигать 9-киллограммового веса, им требуется достаточный объем физической нагрузки для поддержания оптимальной физической формы. Подобно их диким предкам, представителям этой породы полезно иметь регулярный доступ к свежему воздуху. Однако если это нецелесообразно (например, если рядом с вашим домом дорога с оживленным движением), хорошим компромиссом может стать закрытое пространство в саду, где у них будет возможность насладиться безопасным отдыхом на природе. В любом случае, вам потребуется придумать для них как можно больше домашних развлечений. Поскольку представители породы являются непревзойденными альпинистами, им понравится что-то, по чему можно карабкаться вверх и вниз, например сложный игровой комплекс для кошек с высокими платформами.
7/7
Все о норвежских лесных кошках
На самом деле не существует такого понятия, как «гипоаллергенное» животное. Аллерген, вызывающий реакцию у людей, называется Fel d1 и вырабатывается в различных железах кошек. Особенно много его в слюне, поэтому во время вылизывания аллерген распространяется по коже и шерсти. Поэтому наличие или длина шерсти животного никак не влияет на развитие аллергии у людей.
Темперамент этих питомцев — это идеальное сочетание привязанности и независимости. Они не навязчивы, но любят, когда члены семьи уделяют им внимание. Благодаря живому нраву они также обожают игры и другие виды активности.
Больше информации по этой теме
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей