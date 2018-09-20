​Уход за кошкой в конце жизни

В среднем кошки живут около 15 лет, но нередко доживают и до 20-летнего возраста. Ближе к концу жизни пожилой кошки вы можете обеспечить ей наилучший уход, поддержать ее здоровье и сделать жизнь комфортной, внеся всего несколько простых изменений в условия ее содержания.

Признаки старения кошки

В возрасте старше 11 лет у кошки начинают проявляться внешние признаки старения. У животного притупляются обоняние, вкусовые ощущения и слух, а также начинает снижаться подвижность из-за того, что ее суставы изношены или причняют боль. Кожа и шерсть кошки могут стать более тусклыми, поскольку сальные железы, питающие кожу, работают менее эффективно. Из-за развития таких заболеваний, как артрит, животному становится трудно вылизывать свою шерсть.

У кошки могут развиться стоматологические проблемы, такие как стираемость зубов или заболевания десен. В свою очередь это приводит к снижению аппетита, поскольку животное может испытывать боль во время приема пищи. Работа пищеварительной системы и других органов замедляется. В результате организму животного становится сложнее усваивать все необходимые питательные вещества из корма, и кошка может терять вес.

С возрастом у кошек также могут развиться когнитивные нарушения. Эта проблема затрагивает более 80% кошек в возрасте от 16 до 20 лет. Такое состояние проявляется в виде бессонницы, дезориентации, повышенной тревожности и забывчивости, например животные могут забывать, где находится их миска или лоток.

Как помочь стареющей кошке

Каждый аспект жизни пожилой кошки можно сделать более удобным для вашего питомца за счет внесения небольших изменений. Это особенно важно сделать в тот период, когда срок жизни животного подходит к концу.

Условия содержания пожилой кошки

Сделайте любимые места вашей кошки легко доступными, приставив к ним пандусы или лесенки, и окружите ее любимыми игрушками или предметами. Корм и вода должны быть в пределах легкой досягаемости. Кроме того, можно заменить лоток на новый с более низкими бортиками, чтобы кошке было легче забираться в него и выбираться наружу.