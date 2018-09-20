Уход за кошкой в конце жизни
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В среднем кошки живут около 15 лет, но нередко доживают и до 20-летнего возраста. Ближе к концу жизни пожилой кошки вы можете обеспечить ей наилучший уход, поддержать ее здоровье и сделать жизнь комфортной, внеся всего несколько простых изменений в условия ее содержания.
Признаки старения кошки
В возрасте старше 11 лет у кошки начинают проявляться внешние признаки старения. У животного притупляются обоняние, вкусовые ощущения и слух, а также начинает снижаться подвижность из-за того, что ее суставы изношены или причняют боль. Кожа и шерсть кошки могут стать более тусклыми, поскольку сальные железы, питающие кожу, работают менее эффективно. Из-за развития таких заболеваний, как артрит, животному становится трудно вылизывать свою шерсть.
У кошки могут развиться стоматологические проблемы, такие как стираемость зубов или заболевания десен. В свою очередь это приводит к снижению аппетита, поскольку животное может испытывать боль во время приема пищи. Работа пищеварительной системы и других органов замедляется. В результате организму животного становится сложнее усваивать все необходимые питательные вещества из корма, и кошка может терять вес.
С возрастом у кошек также могут развиться когнитивные нарушения. Эта проблема затрагивает более 80% кошек в возрасте от 16 до 20 лет. Такое состояние проявляется в виде бессонницы, дезориентации, повышенной тревожности и забывчивости, например животные могут забывать, где находится их миска или лоток.
Как помочь стареющей кошке
Каждый аспект жизни пожилой кошки можно сделать более удобным для вашего питомца за счет внесения небольших изменений. Это особенно важно сделать в тот период, когда срок жизни животного подходит к концу.
Условия содержания пожилой кошки
Сделайте любимые места вашей кошки легко доступными, приставив к ним пандусы или лесенки, и окружите ее любимыми игрушками или предметами. Корм и вода должны быть в пределах легкой досягаемости. Кроме того, можно заменить лоток на новый с более низкими бортиками, чтобы кошке было легче забираться в него и выбираться наружу.
Режим сна и физические нагрузки для пожилой кошки
Чтобы обеспечить стареющей кошке хороший сон, вы можете играть с ней в течение дня, чтобы к ночи она уставала. Предоставьте кошке подушку, чтобы сделать ее место для сна более удобным. Это будет мотивировать животное спать в отведенном месте и позволит избежать образования пролежней у менее подвижных кошек. Полезно использовать спреи с феромонами, поскольку они могут помочь вашей кошке расслабиться, снизить тревожность или облегчить бессонницу.
Рацион стареющей кошки
Регулярное изменение рациона стареющей кошки для обеспечения разнообразия в питании может вызывать у животного ненужный стресс. Пока кошка получает корм, адаптированный к ее потребностям, менять его нет причин, если только этого не порекомендует ветеринарный врач.
Вы можете повысить вкусовые качества корма, немного подогрев его, благодаря чему он станет более ароматным. Выбирайте корм с текстурой, которая легко усваивается. Пожилые кошки обычно потребляют меньше воды, что может привести к развитию заболеваний мочевыделительной системы. Следовательно, кошке необходимо обеспечить удобный доступ к питьевой воде. Некоторые животные охотнее пьют воду из питьевого фонтанчика.
Создание условий, обеспечивающих благополучие пожилой кошки
Важно регулярно посещать ветеринарного врача (не реже двух раз в год), чтобы проверять состояние здоровья пожилой кошки. Такие симптомы, как одышка, стремление к уединению, нежелание двигаться или явно выраженная привередливость в питании, могут указывать на то, что кошка испытывает сильную боль. Вам следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.
Ветеринарный врач сможет оценить состояние вашего питомца и составит рекомендации о том, что лучше предпринять — обеспечить вашему питомцу содержание в хосписе или рассмотреть другие варианты.
Можно обеспечить благополучие пожилой кошки и повысить качество ее жизни на заключительном жизненном этапе за счет изменения условий содержания животного в доме, корректировки его рациона и взаимодействия с ветеринарным врачом, который сможет своевременно оказывать необходимую ветеринарную помощь. Если вы не знаете, как помочь вашей пожилой кошке максимально эффективно, запишитесь на прием к ветеринарному врачу, который проконсультирует вас по этим вопросам.
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