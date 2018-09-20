По мере взросления кошки ее вес меняется естественным образом под влиянием таких факторов, как пол, порода, возраст, образ жизни и питание. Однако если вы замечаете внезапное снижение массы тела вашей кошки, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, так как это может быть индикатором серьезного заболевания. Потеря в весе может произойти при сохранении нормального аппетита животного, а также при повышении или снижении аппетита.

Заболевания желудочно-кишечного тракта у кошек

Если кошка испытывает дискомфорт, боль или неприятные ощущения в пищеварительной системе, это может привести к потере аппетита и возможной потере в весе, поскольку животное не хочет есть. Среди распространенных желудочно-кишечных заболеваний можно назвать, например, воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), дисбактериоз, проявления пищевой аллергии или нарушения работы тонкого кишечника. Вы также можете заметить ухудшение состояния шерсти и кожи вашей кошки.

Системные заболевания

У кошек с системными заболеваниями, такими как хронические заболевания почек, гипертиреоз или сахарный диабет, может наблюдаться потеря в весе. В зависимости от того, какое заболевание вызывает потерю в весе, аппетит у вашей кошки может и не измениться. Важно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы он исключил наличие подобных заболеваний, которые могут привести к потере в весе.

Заболевания печени у кошек

У кошек клинические признаки заболеваний печени могут не проявляться, пока болезнь не перейдет в запущенную форму. Однако потеря в весе является одним из признаков ранней стадии нарушений, наряду с вялостью, рвотой и отказом от корма.