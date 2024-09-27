Развитие котенка от рождения до взрослого возраста

На этом этапе на поведение котенка больше всего влияет его окружение, в том числе котята из его помета, другие домашние питомцы и люди. Кроме того, котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него может формироваться доминирующее или подчиненное поведение в зависимости от его опыта и воспитания.