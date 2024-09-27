Развитие котенка от рождения до взрослого возраста
Понимание удивительной трансформации, которую переживает котенок от рождения до взрослого возраста, поможет вам обеспечить ему подходящее сбалансированное питание на каждом этапе развития.
Рождение
Питание
После появления на свет котята должны сразу подползать к матери и начинать сосать молоко. Так они получают молозиво — компонент материнского молока, который богат антителами и укрепляет иммунную систему.
Здоровье
При рождении котята подвержены риску двух типов. Во-первых, из-за отслойки плаценты они могут страдать от недостатка кислорода в течение разных периодов времени. Во-вторых, после рождения они вступают в непосредственный контакт с бактериями и вирусами окружающей среды. Заводчик должен принять все меры предосторожности, тщательно подготовить родильный манеж и контролировать рождение котят, чтобы снизить риск нарушений здоровья новорожденных.
Поведение
Хотя котята рождаются глухими и слепыми, они проявляют ряд рефлекторных поведенческих реакций на раннем этапе. Котята уже способны ориентироваться в пространстве, полагаясь на обоняние и осязание. Они могут прижиматься к матери, чтобы согреться, и сосать ее молоко, чтобы утолить голод.
Развитие
Вес новорожденных котят должен составлять примерно 2–3 % от веса их матери. В первые дни их ежедневный прирост в весе составляет примерно 10 % от веса при рождении. Самцы обычно весят больше и растут быстрее. Котята рождаются слепыми и глухими. Они тянутся к матери в поисках защиты и питания.
Условия содержания
Новорожденные котята должны постоянно находиться рядом с матерью, которая согревает, кормит и вылизывает их. В их манеже нужно поддерживать температуру около 22 °C, чтобы снизить риск переохлаждения, а также стремиться поддерживать влажность на уровне 65–70%.
Неонатальный
Здоровье
В первые дни жизни котят ответственный заводчик должен обеспечить их осмотр ветеринарным врачом. Ветеринарный врач проверит, есть ли у котят врожденные дефекты или проблемы со здоровьем, требующие лечения. Разлучение котят с матерью и однопометниками в неонатальном возрасте может привести к отставанию в физическом и умственном развитии и поведенческим проблемам, связанным с агрессией. Дегельминтизация в первые полгода жизни должна проводиться ежемесячно.
Питание
На этом этапе иммунная система котенка по-прежнему в значительной степени поддерживается за счет материнского молока, обеспечивающего его организм основными белками, необходимыми для развития. В первые четыре недели котенок может начать пить воду, поэтому поблизости всегда должна стоять неглубокая миска.
Поведение
На этом этапе котята спят большую часть дня — примерно 90 % времени в первые несколько недель. Они двигаются только, чтобы подползти к матери за теплом и молоком. Котята уже умеют мурлыкать и издавать другие звуки.
Развитие
Условия содержания
В первые недели жизни котенка основные требования к условиям содержания — это чистота, тишина и тепло. Чрезмерный шум и отвлекающие факторы могут привести к нарушению режимов сна и питания. Очень важно, чтобы температура тела котенка не опускалась ниже 34 °С, в противном случае он не сможет эффективно усваивать материнское молоко. А если температура тела опустится ниже 32 °С, котенок утратит сосательный рефлекс, что сделает нормальное кормление невозможным.
Отъем от матери
Питание
По мере прорезывания молочных зубов для котенка начинается процесс отлучения от матери. Через некоторое время котята проявляют первый интерес к твердому корму, который получает их мать, и тогда можно начинать вводить твердый корм в их рацион. Из-за незрелой пищеварительной системы котятам очень важно получать легкоусвояемый корм, учитывающий их особые потребности на данном этапе.
Здоровье
На этом этапе происходит ослабление иммунитета. Это означает, что защита, обусловленная полученными от матери антителами, уже не действует, однако уровень этих антител по-прежнему достаточно высок, из-за чего вакцинация может быть неэффективна. В этот период котенок становится особенно восприимчивым к заболеваниям. Поскольку сон помогает укрепить иммунную систему котенка, очень важно обустроить для него теплое, удобное и тихое место для сна.
Поведение
На данном этапе котята начинают больше взаимодействовать и вылизывать шерсть друг друга. Они начинают активно играть, бегать, атаковать и преследовать друг друга. На этой стадии зрение котят полностью сформировано.
Развитие
К четвертой неделе полностью формируется обоняние и хорошо развивается слух. К шестой-седьмой неделе начинают формироваться модель сна и моторика, характерные для взрослых животных. Ключевые социальные навыки вырабатываются в процессе общения с однопометниками, а обучение происходит путем наблюдения за поведением матери.
Условия содержания
Поскольку в этом возрасте котята проявляют все больше любопытства и становятся все более активными, необходимо сделать окружающее пространство безопасным для них. Кроме того, условия содержания играют важную роль в их обучении, поэтому позаботьтесь о том, чтобы у котят был постоянный доступ к игрушкам и другим предметам, стимулирующим развитие когнитивных функций. Регулярное общение с разными людьми поможет котятам в будущем более уверенно взаимодействовать с человеком.
Период интенсивного роста
Здоровье
Идеальный возраст для начала проведения обязательной вакцинации котенка — примерно 8 недель. Повторная вакцинация проводится через 3–5 недель после первой. Вакцинация очень важна для котенка, поскольку она защищает вашего питомца от опасных заболеваний во взрослой жизни. Обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы составить план вакцинации.
Питание
Некоторые нутриенты организм котенка еще не способен усваивать, поэтому важно, чтобы он получал корм, учитывающий потребности в питательных веществах на конкретном этапе его развития. Такой корм обеспечивает вашего питомца питательными веществами и энергией, которые необходимы ему в течение этой жизненно важной стадии развития.
Поведение
На этом этапе на поведение котенка больше всего влияет его окружение, в том числе котята из его помета, другие домашние питомцы и люди. Кроме того, котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него может формироваться доминирующее или подчиненное поведение в зависимости от его опыта и воспитания.
Развитие
Это ключевой этап в развитии взаимоотношений, поэтому стабильность, поддержка и эмоциональная привязанность очень важны. Эффективная социализация на этом этапе поможет вырастить воспитанную и счастливую кошку.
Условия содержания
Котят можно забирать от матери и знакомить с новым домом в возрасте примерно 8 недель. В зависимости от заводчика котята могут оставаться с матерью до 12 недель. Перед тем как принести котенка домой, важно убедиться, что ваше жилище полностью готово к его появлению: следует спрятать электрические провода и закрыть розетки, обезопасить окна, балконы и лестницы, убрать все острые и мелкие предметы.
Непрерывный рост
Здоровье
В этот период кошки начинают метить территорию, где они живут, мочой и секретом лицевых желез: они трутся головой о предметы, других животных и людей. Это признак начала полового созревания. Теперь следует обсудить с ветеринарным врачом необходимость стерилизации (кастрации).
Питание
По мере достижения котенком физической зрелости и приближения к весу взрослого животного его необходимо постепенно переводить на рацион для взрослых кошек и соответствующим образом адаптировать размеры порций. Баланс питательных веществ в составе корма зависит от возраста кошки и таких факторов, влияющих на метаболизм, как образ жизни (бывает ли животное на улице) и кастрация (было ли животное кастрировано).
Поведение
По мере того как кошка взрослеет, она все больше стремится к доминированию в вашей семье. Она «испытывает на прочность» статус людей и других животных в существующей иерархии. Важно, чтобы вы как владелец поддерживали нормы поведения и распорядок дня, которые вы установите для своего питомца в первые месяцы его жизни. Стабильность обстановки позволит контролировать уровень стресса.
Развитие
На этом этапе у котенка происходит смена зубов на 30 постоянных. Если котенок не стерилизован, в шесть месяцев наступает половая зрелость, сопровождаемая половыми циклами и брачным поведением. К восьми месяцам котенок достигает 80% веса взрослого животного. В зависимости от породы, взрослый возраст наступает в период от 12 до 15 месяцев.
Условия содержания
Если котята получили все необходимые прививки, примерно с возраста шести месяцев вы можете выпускать их на улицу. Лучше всего действовать поэтапно. До тех пор пока котята не привыкнут к новой обстановке, оставайтесь на улице рядом с ними. Когда они почувствуют себя увереннее, они начнут активнее исследовать окружающее пространство. Как правило, коты отходят дальше от дома, чем кошки. На данном этапе важны последовательное поведение владельца и дисциплина.
Взросление вашего питомца
Взросление вашего питомца
Котята становятся взрослыми примерно через 12 месяцев после рождения, а кошки более крупных пород достигают зрелости только в возрасте 15 месяцев. Когда кошка становится взрослой, следует постепенно перевести ее на корм, который сможет удовлетворить ее потребности в питании с учетом породы и образа жизни.