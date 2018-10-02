С рождения до взрослого возраста можно поддерживать здоровье и благополучие кошки разными способами, в том числе с помощью питания и формирования у животного правильных пищевых привычек.

Кормление котенка до четырехнедельного возраста

В возрасте от рождения до месяца котята получают все необходимые питательные вещества с молоком матери. В первые дни после родов молочные железы кошки вырабатывают не молоко, а молозиво, получение которого очень важно для развития иммунитета котят. По совету ветеринарного врача вы можете давать новорожденным котятам также заменитель кошачьего молока, чтобы обеспечить их организм всеми необходимыми питательными веществами. Это особенно важно делать для больших пометов и если у кошки слишком мало или нет молока.

В первое время, когда котята учатся сосать молоко матери, они могут немного потерять в весе. Однако затем должна происходить постоянная прибавка в весе. Взвешивайте котят каждый день и обращайтесь к ветеринарному врачу, если их вес не изменяется или снижается. Лучшее, что вы можете сделать в этот период, — это создать условия, в которых котята и их мать будут чувствовать себя в безопасности, и не беспокоить их во время кормления.

Кормление котенка в возрасте от четырех недель до четырех месяцев

В возрасте четырех недель котята начинают проявлять интерес к твердому корму, и можно начинать отлучение от матери. Сначала следует размачивать крокеты сухого корма в заменителе кошачьего молока или в воде до кашицеобразной консистенции, чтобы котята могли без труда есть корм. Кроме того, вместо сухого корма можно воспользоваться влажным кормом. Выбирайте корм, разработанный специально для котят, который будет поддерживать их рост. Такой корм должен быть обогащен антиоксидантами, чтобы стимулировать выработку антител, поскольку в период отъема иммунитет, полученный котятами от матери, начинает ослабевать.

Вы можете приступить к формированию у котят правильных пищевых привычек — выделите отдельные зоны для кормления, игр, сна и лотка. При выборе таких мест ориентируйтесь на естественное поведение животных. Проследите, чтобы у котят был доступ к свежей воде. Это позволит животным потреблять воду в достаточном количестве.