Вакцинация котят

Какие прививки необходимо делать котенку?

Вакцинация помогает защитить здоровье котят, поэтому очень важно, чтобы программа вакцинации была правильно составлена и чтобы вакцины вводились в установленные сроки.

Вакцины в целом можно разделить на две категории:

основные (базовые) вакцины;

второстепенные вакцины.

Основными вакцинами рекомендуется прививать всех котят и взрослых кошек, независимо от их образа жизни, в то время как второстепенные (также называемые неосновными) вакцины рекомендуются при наличии факторов риска заражения конкретным заболеванием или вирусом.

Программа вакцинации составляется ветеринарным врачом, который принимает во внимание образ жизни котенка.

Какими основными вакцинами нужно прививать котенка?

Котенок должен быть вакцинирован против следующих заболеваний.

«Кошачий грипп» — заболевание, возбудителями которого являются различные болезнетворные микроорганизмы, включая герпесвирус кошек (fHV) и калицивирус кошек (FCV). При «кошачьем гриппе» развиваются симптомы со стороны глаз, органов ротовой полости и дыхательных путей.

Вирус панлейкопении кошек (FPV) — смертельно опасная вирусная инфекция, вызывающая диарею и рвоту.

Вирус лейкемии кошек (FeLV) — вирус, подавляющий иммунную систему, в результате чего зараженная кошка становится очень уязвимой для развития других заболеваний.

Обратитесь к ветеринарному врачу, который сможет оценить уровень риска для вашего котенка и определить возраст для проведения вакцинации. Врач составит программу вакцинации с учетом характеристик и потребностей котенка.

Нужно ли делать котенку какие-либо прививки сразу после рождения?

В первое время после рождения котята защищены антителами, получаемыми из первого молока матери (молозива). Затем они вступают в критический период развития, когда получаемых от матери антител становится недостаточно для защиты от вирусов, но еще слишком много для того, чтобы подействовала вакцинация. В этот период котенок становится особенно уязвимым для заражения инфекциями.

В каком возрасте котенку следует сделать первые прививки?

Идеальный возраст для первой вакцинации котенка — восемь недель (или в период между семью и девятью неделями), а вторую инъекцию нужно сделать через 3–5 недель после первой. В эти сроки вводят основные вакцины.

Будет ли котенок привит до того, как я заберу его к себе домой?

Поскольку первую инъекцию рекомендуется делать в возрасте восьми недель, то котенок может быть уже привит к моменту, когда вы заберете его к себе домой. Обязательно возьмите у заводчика или в приюте документ о сделанных котенку прививках и предоставьте его ветеринарному врачу при обсуждении программы последующей вакцинации.

Должен ли ветеринарный врач провести осмотр котенка перед прививкой?

Прежде чем сделать прививку, врач тщательно осмотрит котенка, чтобы убедиться, что животное полностью здорово. Если вы замечаете у котенка проявление каких-либо симптомов или необычные изменения в его поведении (от усталости до периодической диареи), обязательно сообщите об этом ветеринарному врачу.

Когда с котенком можно будет выйти на улицу?

Котенок не будет защищен, пока не будет сделана вторая инъекция. Точные сроки поможет определить ветеринарный врач. Все это время котенка следует содержать в помещении.

Потребуется ли котенку ревакцинация?

В возрасте 12–16 недель следует провести ревакцинацию против «кошачьего гриппа», панлейкопении кошек и лейкемии кошек.

С того момента, когда котенку исполнится год, ветеринарный врач будет проводить ежегодную ревакцинацию против этих вирусов.

Изучите дополнительную информацию о ревакцинации котят, чтобы понять, какие инъекции и в каком возрасте нужно будет делать вашему котенку.

Какие дополнительные вакцины мне стоит рассмотреть?

Вы можете обсудить с ветеринарным врачом вакцинацию котенка против бешенства. В России вакцинация кошек от бешенства является обязательной. Для поездок с котенком в страны ЕС также обязательно требуется вакцинация животного против бешенства.

Правильная и своевременная вакцинация котенка — один из наиболее важных способов защиты здоровья вашего питомца на протяжении всей его жизни.