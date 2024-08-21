Питание с учетом индивидуальных потребностей кошек

Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашего питомца, в соответствии с его породой, возрастом и образом жизни.

С рождения до 1 года

Котенок

Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.

Продукты для котят
1–7 лет

Взрослые

Адаптированное питание, разработанное с заботой о здоровье и предпочтениях вашей кошки.

Продукты для взрослых животных
7–11 лет

Пожилые

Полнорационные продукты, разработанные для сохранения здоровья кошек, у которых с возрастом снижается уровень энергии и активности.

Продукты для пожилых питомцев
Старше 11 лет

Пожилые

Продукты, разработанные с учетом индивидуальных потребностей пожилой кошки в питательных веществах.

Продукты для пожилых питомцев

Ваша кошка чистокровной породы?

Ознакомьтесь с нашими продуктами, которые учитывают особые потребности вашей породы.

