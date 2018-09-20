Распространенные нарушения пищеварения у собак
У собак со здоровой пищеварительной системой тоже могут возникать некоторые распространенные желудочно-кишечные проблемы, вызванные инфекциями, питанием, образом жизни и другими факторами. Симптомы таких проблем могут указывать на ряд возможных причин их появления, поэтому важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы получить дальнейшие рекомендации и узнать о способах лечения.
Симптомы и причины возникновения диареи у собак
Если у вашей собаки диарея, опорожнение кишечника у нее будет происходить чаще, чем обычно, а стул животного будет иметь менее плотную консистенцию. Ветеринарный врач сможет определить, чем вызвана диарея: нарушениями в работе тонкого или толстого кишечника. Локализация причины диареи в толстом кишечнике, как правило, характеризуется частой дефекацией, небольшим количеством каловых масс за одно опорожнение кишечника и наличием слизи в стуле собаки.
Диарея может быть связана с проглатыванием вредных веществ, бактериальной или вирусной инфекцией, гельминтами или другими паразитами. Кроме того, она может быть индикатором какого-либо другого заболевания. Щенки особенно подвержены риску возникновения диареи, поскольку их пищеварительная и иммунная системы еще очень уязвимы.
Диарея у собаки может быть вызвана заражением паразитами, в том числе круглыми червями и простейшими, например кокцидиями (Coccidia). Несмотря на то, что дегельминтизация помогает избавиться от гельминтов в пищеварительном тракте, животное остается в зоне риска, так как не все методы лечения эффективны в борьбе сразу со всеми видами паразитов.
Your dog may also have diarrhoea if they have a dietary hypersensitivity, or allergy. Gastrointestinal symptoms caused by food allergies are usually more chronic than diarrhoea, caused by something like dietary indiscretion. Однако если ваша собака страдает хронической диареей, перед изменением ее рациона проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о возможных причинах диареи.
Лечение диареи у собак
В зависимости от основной причины, вызвавшей диарею у собаки, ветеринарный врач может назначить разные методы лечения. К ним относятся дегельминтизация, лечение инфекции лекарственными средствами, а также диетотерапия, например разработка специальной диеты, которая поможет снизить нагрузку на кишечник и улучшить качество стула.
Симптомы и причины запора у собак
Если вы заметили, что ваша собака напрягается при дефекации, это может означать запор. К признакам запора относится редкий, твердый или сухой стул.
Запор может быть вызван отсутствием физических нагрузок, питанием, травмой, изменением окружающей обстановки и сопутствующими заболеваниями.
Лечение запора у собак
Ветеринарный врач, скорее всего, назначит лекарственные препараты для быстрого облегчения состояния собаки, а также может предложить провести небольшое хирургическое вмешательство в зависимости от серьезности проблемы. Внесение изменений в рацион может также помочь держать проблему запора под контролем. Например, если сбалансировать содержание различных типов клетчатки в рационе вашей собаки, это может способствовать улучшению качества стула и общего состояния пищеварительной системы.
Симптомы и причины воспалительных заболеваний кишечника у собак
У собак, как и у людей, могут развиваться воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). К симптомам ВЗК относятся хроническая диарея, рвота и снижение веса, которые со временем могут появляться более часто или протекать в более тяжелой форме.
К сожалению, точные причины возникновения ВЗК у собак пока не выявлены. ВЗК могут развиваться как следствие различных проблем со здоровьем. Поскольку возможных причин может быть много, ветеринарный врач сначала попытается исключить все другие причины. Диета может сыграть важную роль в лечении ВЗК.
Лечение ВЗК у собак
Назначение диеты часто используется для лечения ВЗК у собак. Можно скорректировать количество жиров и включить в рацион источник легкоусвояемого высококачественного белка, чтобы питомец получал необходимую энергию без чрезмерной нагрузки на организм.
Если вы заметили, что у вашей собаки наблюдается одно из указанных выше нарушений пищеварения, обязательно посетите ветеринарного врача. Он проведет тщательное обследование и назначит необходимое лечение.
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