В зависимости от породы собаки, ее возраста и ряда генетических факторов ваш питомец может быть предрасположен к заболеваниям кожи. Вы можете помочь собаке выздороветь, а также не допустить появления подобных проблем в будущем, если будете выполнять простые рекомендации.

Что важно знать о коже собаки?

Кожа собаки служит барьером между внутренними органами, мышцами, скелетом и окружающей средой. Это самый крупный орган тела, который вместе с шерстью составляет около 12% от общего веса животного. Кожа обеспечивает жизненно важную защиту от паразитов, накапливает жир, воду и витамины, а также содержит чувствительные нервные окончания.

Кожа является барьером, который предотвращает потерю влаги, снижает вероятность обезвоживания и помогает регулировать температуру тела. Кроме того, кожа собаки выделяет кожный секрет — маслянистое вещество, которое образует биопленку на поверхности кожи. Биопленка защищает кожу от воздействия опасных факторов внешней среды, регулируя соотношение «хороших» и «плохих» бактерий, и помогает предотвратить размножение бактерий. Она также поддерживает pH-баланс кожи собаки, предупреждая появление раздражения из-за изменения условий окружающей среды.

Таким образом, кожа собаки является важным фильтром между окружающей средой и организмом животного, поэтому за ней нужно правильно ухаживать.

Каковы симптомы заболеваний кожи у собаки?

Симптомы похожи на аналогичные симптомы заболеваний кожи у человека. У собак могут наблюдаться сухость, раздражение или покраснение определенных участков кожи. Шерсть может казаться сухой или жирной, возможно выпадение шерсти и появление перхоти. Вполне вероятно, что в первую очередь вы заметите, что собака расчесывает кожу, словно пытается избавиться от дискомфорта.

Собаки некоторых пород отличаются предрасположенностью к определенным заболеваниям кожи. У собак таких пород, как бульдоги или мопсы, иногда возникают воспалительные явления, вызванные скоплением бактерий и дрожжевых грибков в складках кожи. Собаки средних размеров, рабочие или те, которые проводят много времени на улице, подвергаются воздействию факторов окружающей среды. Это означает, что естественные механизмы защиты их кожи нуждаются в особой поддержке. У немецких овчарок, далматинов, цвергшнауцеров и ши тцу одинаково чувствительная кожа. Узнайте у ветеринарного врача, есть ли у вашей собаки генетическая предрасположенность к заболеваниям кожи, о которой вы должны знать.