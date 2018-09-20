Распространенные заболевания кожи у собак
В зависимости от породы собаки, ее возраста и ряда генетических факторов ваш питомец может быть предрасположен к заболеваниям кожи. Вы можете помочь собаке выздороветь, а также не допустить появления подобных проблем в будущем, если будете выполнять простые рекомендации.
Что важно знать о коже собаки?
Кожа собаки служит барьером между внутренними органами, мышцами, скелетом и окружающей средой. Это самый крупный орган тела, который вместе с шерстью составляет около 12% от общего веса животного. Кожа обеспечивает жизненно важную защиту от паразитов, накапливает жир, воду и витамины, а также содержит чувствительные нервные окончания.
Кожа является барьером, который предотвращает потерю влаги, снижает вероятность обезвоживания и помогает регулировать температуру тела. Кроме того, кожа собаки выделяет кожный секрет — маслянистое вещество, которое образует биопленку на поверхности кожи. Биопленка защищает кожу от воздействия опасных факторов внешней среды, регулируя соотношение «хороших» и «плохих» бактерий, и помогает предотвратить размножение бактерий. Она также поддерживает pH-баланс кожи собаки, предупреждая появление раздражения из-за изменения условий окружающей среды.
Таким образом, кожа собаки является важным фильтром между окружающей средой и организмом животного, поэтому за ней нужно правильно ухаживать.
Каковы симптомы заболеваний кожи у собаки?
Симптомы похожи на аналогичные симптомы заболеваний кожи у человека. У собак могут наблюдаться сухость, раздражение или покраснение определенных участков кожи. Шерсть может казаться сухой или жирной, возможно выпадение шерсти и появление перхоти. Вполне вероятно, что в первую очередь вы заметите, что собака расчесывает кожу, словно пытается избавиться от дискомфорта.
Собаки некоторых пород отличаются предрасположенностью к определенным заболеваниям кожи. У собак таких пород, как бульдоги или мопсы, иногда возникают воспалительные явления, вызванные скоплением бактерий и дрожжевых грибков в складках кожи. Собаки средних размеров, рабочие или те, которые проводят много времени на улице, подвергаются воздействию факторов окружающей среды. Это означает, что естественные механизмы защиты их кожи нуждаются в особой поддержке. У немецких овчарок, далматинов, цвергшнауцеров и ши тцу одинаково чувствительная кожа. Узнайте у ветеринарного врача, есть ли у вашей собаки генетическая предрасположенность к заболеваниям кожи, о которой вы должны знать.
Почему у собак возникают заболевания кожи?
Некоторые кожные заболевания у собак вызываются или усугубляются внешними факторами. Собаки, проводящие много времени на улице, могут находиться в контакте с очень разнообразными паразитами и их переносчиками. При укусах насекомых и клещей могут развиваться воспалительные реакции. Кроме того, если вы используете шампунь или средство для очищения шерсти, которые смывают кожный секрет, это также может вызвать повышенную чувствительность кожи, несмотря та то, что поддерживать гигиену животного очень важно.
Несбалансированное питание — еще одна причина развития у собак кожных заболеваний. Существует несколько типов нежелательных реакций на корм, наиболее известным из которых является аллергия. При аллергии появляются такие симптомы, как покраснение и воспаление кожи, которую собака начинает расчесывать. Чувствительность собаки в сочетании с ее кормом может вызывать раздражение кожи.
Для поддержания здоровья кожи собаки корм должен содержать комплекс питательных веществ, в числе которых длинноцепочечные жирные кислоты, например группы омега-3 и -6. Для лучшего функционирования клеток кожи и поддержания хорошего состояния шерсти важны такие микроэлементы, как цинк и медь. Что наиболее важно, корм должен содержать легкоусвояемые высококачественные белки. Для поддержания здоровья кожи и шерсти собаки используется значительная часть ежедневно потребляемого белка, поэтому так важны правильный тип белка и его количество.
Выбор правильного корма и учет возможного воздействия внешних факторов, с которыми может столкнуться собака, помогут поддержать здоровье кожи и шерсти вашего питомца и позволят принять профилактические меры против развития многих распространенных кожных заболеваний. Если вам нужна помощь в этом вопросе, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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