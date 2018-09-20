It’s important to choose the right puppy to introduce to your home, and prepare children for their arrival to ensure that both are happy and safe.

Обучение детей

Приобретение щенка — радостное событие для детей, но вы должны объяснить им, что новый питомец не игрушка и что они должны быть осторожны с ним. Знакомство с новыми людьми может напугать щенка, а полученный при знакомстве отрицательный опыт запомнится надолго. Период социализации и борьбы со страхом начинается в четырехнедельном возрасте и продолжается до возраста 14 недель. Любая травма, нанесенная щенку в этот период, может повлечь за собой длительные последствия, поэтому важно, чтобы социализация проходила в спокойной и непринужденной обстановке, а дети вели себя спокойно.

При этом вы можете принять во внимание следующие рекомендации.

Попросите детей сесть на пол и позвольте щенку подойти к ним первым.

Научите детей, как правильно брать щенка на руки, аккуратно поддерживая его тело. Лучше всего положить раскрытую ладонь под живот щенка, а другой рукой поддерживать заднюю часть его тела.

Когда дети обнимают щенка, следите, чтобы они не сжимали его слишком крепко.

Обеспечение безопасности щенка и детей

Существует ряд рекомендаций, которые помогут обеспечить безопасность ваших детей и щенка в процессе их совместного роста и развития. Напоминая детям о важной роли, которую они играют в развитии и обеспечении безопасности щенка, вы прививаете им чувство ответственности.

Чтобы избежать укусов и царапин, детям следует соблюдать следующие правила.

Не беспокоить щенка во время сна и кормления.

Не смотреть щенку прямо в глаза.

Не сжимать щенка слишком крепко.

Не давать щенку еду со стола.

Не следует оставлять детей младше 10 лет наедине со щенком — во время их совместных игр рядом всегда должен находиться кто-то из взрослых.