Обучение детей уходу за собакой
It’s important to choose the right puppy to introduce to your home, and prepare children for their arrival to ensure that both are happy and safe.
Обучение детей
Приобретение щенка — радостное событие для детей, но вы должны объяснить им, что новый питомец не игрушка и что они должны быть осторожны с ним. Знакомство с новыми людьми может напугать щенка, а полученный при знакомстве отрицательный опыт запомнится надолго. Период социализации и борьбы со страхом начинается в четырехнедельном возрасте и продолжается до возраста 14 недель. Любая травма, нанесенная щенку в этот период, может повлечь за собой длительные последствия, поэтому важно, чтобы социализация проходила в спокойной и непринужденной обстановке, а дети вели себя спокойно.
При этом вы можете принять во внимание следующие рекомендации.
- Попросите детей сесть на пол и позвольте щенку подойти к ним первым.
- Научите детей, как правильно брать щенка на руки, аккуратно поддерживая его тело. Лучше всего положить раскрытую ладонь под живот щенка, а другой рукой поддерживать заднюю часть его тела.
- Когда дети обнимают щенка, следите, чтобы они не сжимали его слишком крепко.
Обеспечение безопасности щенка и детей
Существует ряд рекомендаций, которые помогут обеспечить безопасность ваших детей и щенка в процессе их совместного роста и развития. Напоминая детям о важной роли, которую они играют в развитии и обеспечении безопасности щенка, вы прививаете им чувство ответственности.
Чтобы избежать укусов и царапин, детям следует соблюдать следующие правила.
- Не беспокоить щенка во время сна и кормления.
- Не смотреть щенку прямо в глаза.
- Не сжимать щенка слишком крепко.
- Не давать щенку еду со стола.
Не следует оставлять детей младше 10 лет наедине со щенком — во время их совместных игр рядом всегда должен находиться кто-то из взрослых.
Породы собак, которые хорошо ладят с детьми
Выбор породы собаки зависит от ряда факторов, включая ваш образ жизни. Некоторые породы известны особыми чертами характера и поведения, которые также играют роль в принятии решения, в том числе умением ладить с детьми. Тем не менее у каждого животного свой собственный характер, поэтому особенности породы не могут служить единственным определяющим фактором.
Породы собак можно классифицировать как мелкие, средние, крупные и очень крупные, но мелкие размеры собаки не всегда означают, что за ней будет легче ухаживать. Стоит рассмотреть общий характер породы, а также оценить ее размеры и уровень энергии. If you have children with allergies you may also be looking for a hypo-allergenic breed.
Некоторые из наиболее популярных семейных пород собак:
Золотистый ретривер. Уверенные, умные, добрые, преданные и терпеливые ретриверы любят играть с детьми, но им нужны большие физические нагрузки и много места на свежем воздухе.
Лабрадоры ретриверы. Лабрадоры ретриверы, известные своим кротким нравом, десятилетиями были одной из самых популярных пород собак. Им нужно много физической активности, чтобы предотвратить набор веса.
Бульдоги. Если вы ищете менее энергичную собаку, обратите внимание на бульдогов. Это преданные и спокойные собаки, что делает их прекрасными компаньонами для семей.
Бигли. Порода, которая создана для дружбы. Бигли известны своим дружелюбным и любящим характером.
Гаванская болонка. Крайне привязчивые гаванские болонки — это игривые уравновешенные небольшие собаки, которые известны своим кротким отношением к детям.
Пудели. A hypo-allergenic breed, poodles come in large and miniature sizes and are highly intelligent dogs. Они, как правило, послушны и отзывчивы, но их шерсти требуется тщательный уход.
Собаки могут быть чрезвычайно любящими и заботливыми членами семьи, прекрасными товарищами для детей. С самого начала расскажите детям о потребностях их нового питомца и необходимости заботиться о собаке, чтобы создать счастливую и безопасную среду для вашей новой собаки и ваших детей.
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