Objašnjenje esencijalnih hranjivih tvari za mačke i pse

Ugljikohidrati kao pojam označavaju molekule sastavljene od ugljika, kisika i vodika, a koje imaju određena zajednička kemijska svojstva.

Mačke i psi mogu normalno funkcionirati i bez ugljikohidrata u svojoj hrani jer neke vrste ugljikohidrata, koje su im potrebne za normalan rad stanica, sintetiziraju iz aminokiselina. Međutim, unos ugljikohidrata uvelike poboljšava njihove tjelesne funkcije. Istraživanjem iz 2013. godine otkriveno je kako su psi tijekom pripitomljavanja doživjeli genetske promjene, što znači da sada mogu odlično napredovati na prehrani koja sadrži veću količinu ugljikohidrata.*

* Axelsson, Erik i dr. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet (Genomski potpis pripitomljavanja pasa otkriva prilagodbu na prehranu bogatu škrobom). Nature. 2013;495(7441):360-4