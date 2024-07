Trebam li svog psa hraniti hranom za pse pripremljenom kod kuće?

Je li hrana pripremljena kod kuće pravi odabir za mog psa?

Vaš se pas oslanja na svoju hranu i hranjive tvari koje ga održavaju zdravim, stoga je važno uzeti u obzir što je za njega ispravno.

Premda pripremanje hrane za pse kod kuće može predstavljati užitak, ona se mora pripremati prema strogim higijenskim uvjetima i u točno određenim količinama kako bi bila sigurna i zadovoljila nutritivne potrebe psa. Nabava vrhunskih sastojaka može biti komplicirana i skupa.

Možda ćete otkriti da je gotova i nutritivno uravnotežena hrana koja je posebno prilagođena dobi, veličini, pasmini i zdravstvenom stanju vašeg psa jednostavniji i bolji odabir za vas i za vašeg psa. U tvrtki Royal Canin, naši znanstvenici i nutricionisti koji su stručnjaci u prehrani za kućne ljubimce svaku hranjivu tvar metodički istražuju i precizno prilagođavaju kako bi vaš pas ostao u najboljoj formi.

