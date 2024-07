Nutritivna vrijednost žitarica u hrani za mačke i pse

Je li prehrana koja ne uključuje žitarice sigurna za mačke i pse?

U posljednjih nekoliko godina zabilježen je trend okretanja hrani za mačke i pse bez žitarica (prehrani napravljenoj prema receptima koji ne sadrže žitarice) prvenstveno zbog bojazni od pojave alergija na hranu ili unosa ugljikohidrata.

No, istraživanja pokazuju da su u stvarnosti alergije mačaka i pasa na hranu razlog za svega 1 – 2% posjeta veterinaru.4 Također, pokazalo se da su češći uzročnici alergija alergeni iz okoliša.



Žitarice mogu pružiti esencijalne masne kiseline, vlakna, vitamine i minerale, što ih čini važnim dijelom potpune i uravnotežene prehrane. Prebacivanje mačke ili psa na prehranu koja se temelji isključivo na mesu bez odgovarajućih dodataka prehrani izlaže vašeg kućnog ljubimca znatnom riziku od prekomjernog ili nedovoljnog unosa hranjivih tvari. Točnije, prehrana koja se temelji isključivo na mesu vašem kućnom ljubimcu možda neće pružiti ugljikohidrate nužne za cjelovitu i uravnoteženu prehranu.

Prije bilo kakvih promjena prehrane svog kućnog ljubimca, trebali biste se posavjetovati s veterinarom kako biste bili sigurni da vaša mačka ili pas prelazi na cjelovitu, uravnoteženu i potpuno sigurnu prehranu.

Pronalaženje prave ravnoteže hranjivih tvari

U tvrtki ROYAL CANIN više od 50 godina opsežno istražujemo te sastojke i otkrili smo da pravilno obrađene žitarice mogu vašoj mački ili psu služiti kao izvrstan izvor energije i esencijalnih hranjivih tvari.

Zdrava prehrana za mačke i pse pruža hranjive tvari iz više izvora – što znači da, osim mesa, uključuje i ugljikohidrate poput žitarica, pšenice i kukuruza. Štoviše, za očuvanje zdravlja i dobrobiti kućnih ljubimaca, važno je osigurati uravnoteženu i preciznu mješavinu više od 40 ključnih hranjivih tvari.



