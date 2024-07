Sve što trebate znati o toj pasmini



Britanska kratkodlaka mačka sjajna je mačka u svakom smislu i odličan izbor za one koji prvi put nabavljaju mačku. Njezina nevjerojatno mekana dlaka prva je od mnogih privlačnih osobina (i nema veze što postoji u 100 različitih uzoraka i kombinacija boja!), a slijede je njezine, u najmanju ruku, zadivljujuće velike okrugle oči.

Neovisnog duha, britanska kratkodlaka mačka mirna je i oprezna – tipično britanski! Besprijekorna u svakom pogledu, pasmina je vrlo odana svojim vlasnicima i srdačna, unatoč u određenoj mjeri izraženoj neovisnosti. Britanska kratkodlaka mačka ponekad je čak i simpatično nespretna. Recimo to tako da baš nije kandidat za pobjednika u agilnosti. No, upravo su takve stvari ono što je čini još dražesnijom. Pasmina ne postiže fizičku zrelost do najmanje treće, ako ne i pete, godine starosti.

Britansku kratkodlaku mačku prije bi se moglo opisati kao bucmastu i nježnu nego kao mršavu i opaku no bez obzira na to: britanska kratkodlaka mačka ima osobnost koja ponekad zna biti komična, zamislite to, za jednu mačku! Razina energije mačića starog godinu dana bit će niža u drugoj godini života, a odrasli su mužjaci obično aktivniji od njihovih boljih polovica, ali, sve u svemu, ovo je sjajan ljubimac u svakoj fazi života, kako njihovog tako i vašeg.