Mačja hipertrofična kardiomiopatija mogla bi predstavljati problem

Iako je to općenito govoreći zdrava pasmina, maine coon mačke imaju određene predispozicije za neke bolesti, od kojih je najozbiljnija mačja hipertrofična kardiomiopatija. To je stanje koji uključuje zadebljanje srčanog mišića i koje može biti genetsko. No, može biti i povezano s prehranom koja sadrži premalo aminokiselina poput taurina. Iako bolest može rezultirati značajnom kardiovaskularnom bolešću, uključujući zatajenje srca, veterinari predlažu periodično rendgensko snimanje prsnog koša i ehokardiografiju (ultrazvučni pregled srca) radi ranog otkrivanja bilo kakvih problema.