Ragdoll mačka ne dostiže punu zrelost do četvrte godine života, a normalan životni vijek je 12 do 17 godina. To znači da je prosječni životni vijek ragdoll mačke oko 14 do 15 godina. No, uz odgovarajuću prehranu i dobru veterinarsku skrb, ponekad mogu živjeti i dulje od toga.