Sijamska je mačka prilično energična, a uz to je i odlučan penjač. Kao takvoj koristiti će joj kvalitetna i čvrsta penjalica za mačke koja će vam pomoći zaokupiti njezinu pažnju. Na taj ćete način, nadamo se, uspjeti spriječiti njihovo penjanje po zavjesama (ako imate zavjese!). Uživanje u igranju igara još je jedna od karakteristika sijamskih mačaka. To dakle može biti još jedan zgodan način na koji ih možete zadržati aktivnima i fizički i mentalno. Niz igračaka za mačke pomoći će vam da ih držite zauzetima, a one će čak uživati i u igri donošenja predmeta. Drugi način na koji se možete pobrinuti da sijamska mačka ima dovoljno tjelovježbe prihvaćanje je prethodno spomenutog rješenja koje predlaže da imate dvije sijamske mačke (to se stvarno ne može dovoljno naglasiti) jer će one također uživati u zajedničkoj jurnjavi.