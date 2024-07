Mačka i kuglice dlake

Kuglice dlake mogu biti čest probavni problem, osobito kod mačaka koje žive u zatvorenom prostoru ili sjedilačkim načinom života, jer je uređivanje dlake jedna od njihovih glavnih aktivnosti.



Kuglice dlake stvaraju se kada mačka pokupi otpalu ili mrtvu dlaku prilikom uređivanja, koja se zatim nakuplja u probavnom sustavu. Progutana se dlaka u pravilu eliminira putem stolice, međutim, kuglice dlake stvaraju se kada tijelo mačke prekomjernu količinu progutane dlake ne može eliminirati iz probavnog sustava.



Ako se vaša mačka suočava s ovim problemom, primijetit ćete da otežano guta ili jede hranu, a na kraju povraća kuglice dlake. Možete pomoći kontrolirati stvaranje kuglica dlake uklanjanjem prekomjerne količine otpale dlake četkanjem i davanjem hrane koja ima odgovarajuću kombinaciju vlakana, što može pomoći lakše eliminirati progutanu dlaku iz probavnog sustava.



Upalne bolesti

Ako se u jednom ili više organa u probavnom sustavu mačke pojavi upala, mačka će osjetiti neugodu u probavnom sustavu, a unesena hrana može nadražiti probavni sustav.

Tri probavna organa: jetra, gušterača i tanko crijevo, vrlo su blisko međusobno povezani u tijelu mačke, što znači da se upala može lako širiti među tim organima (napomena: uzrok nije poznat i definitivno nije uvijek bakterijski). To može dovesti do stanja koje se zove mačji trijaditis, odnosno do istovremene upale sva tri probavna organa.

Ako vaša mačka pati od ovog stanja, pokazivat će simptome vrlo slične upali jednog organa; kronično povraćanje i proljev, gubitak težine i promjene apetita, možda čak i nezasitan apetit jer mačka pokušava nadoknaditi potrebne hranjive tvari koje gubi.

Ovo stanje može se kontrolirati i vaš će veterinar pokušati isključiti moguće druge uzroke probavnog problema, npr. parazite, prije nego što prepiše lijekove i preporuči određenu prehranu za mačku.

Probavni problemi mogu biti neugodni i teški i za vas i za vašu mačku, pa svakako odvedite mačku veterinaru čim primijetite prve znakove problema kako biste svom kućnom ljubimcu pružili najbolju moguću njegu.