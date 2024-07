​Česte bolesti kod starijih mačaka

Mačke starije od 10 godina vjerojatno će, nažalost, patiti od nekoliko bolesti povezanih sa staranjem i postupnim smanjenjem ili gubitkom učinkovitosti tjelesnih funkcija. Međutim, ova uobičajena oboljenja mogu se ublažiti uz odgovarajuću kombinaciju prehrane, medicinske podrške i promjena u okruženju.



Gubitak pokretljivosti kod starijih mačaka

Starije mačke često pate od artritisa i bolova u zglobovima, zbog trošenja zglobova i hrskavice tijekom godina. To dovodi do gubitka pokretljivosti, uključujući nestabilnost, poteškoće sa skakanjem, pa čak i poteškoće s pravilnim samostalnim uređivanjem dlake jer mačke gube pokretljivost. Osjetljivi zglobovi također mogu imati za posljedicu da je mačka manje voljna uključivati se u igru te se ne odaziva kada je zovete jer joj kretanje može biti bolno.

Stanje zglobova mačke možete kontrolirati putem prehrane. Uključivanje, primjerice, dugolančanih omega-3 masnih kiselina u prehranu pomaže u očuvanju zdravlja zglobova. Slično tome, hranjive tvari kao što su kondroitin i glukozamin pomažu u očuvanju zdravlja hrskavice.



Također možete ublažiti nelagodu koju vaša starija mačka može osjećati prilikom kretanja tako što ćete joj postaviti rampe do njezinih omiljenih uzvišenih mjesta za ležanje, zamijeniti kutiju s pijeskom kutijom plićih stjenki koje olakšavaju pristup i postaviti ugodniji krevet.

Starije mačke i dijabetes

Dijabetes melitus pogađa približno jednu od 200 mačaka, a starije mačke su izloženije riziku – osobito nakon dobi od sedam godina. Štoviše, izravno je povezan s pretilošću, zbog čega je jedan od najboljih načina za sprječavanje njegove pojave održavanje zdrave tjelesne težine mačke.



Mačke s dijabetesom imaju stanice koje ne reagiraju pravilno na inzulin, a u nekim slučajevima to može dovesti do toga da tijelo ne proizvodi dovoljno inzulina za funkcioniranje. To znači da moraju primati inzulin putem injekcija, najčešće jednom ili dvaput dnevno. U pravilu se propisuje kombinacija inzulinske terapije i promjena prehrane na onu s visokim udjelom bjelančevina i niskim udjelom ugljikohidrata.

Simptomi dijabetesa kod starijih mačaka uključuju prekomjerno mokrenje i količine urina, povećanu žeđ i povećanu glad. Pretilost, kao predispozicija za ovo stanje, također može biti jedan od pokazatelja. Ako primijetite da vaša mačka pokazuje bilo koji od ovih simptoma, svakako posjetite veterinara.